哪些种植股可长期持有？ 大众说，原棕油库存高，因中国进口原棕油下滑之故。开年至今，中国进口量下滑了8.6%，且中国将对进口食用油有更高的要求，需贴上标签，并在21日起生效，生产商需多加注意。较为正面的消息是，中国食用油库存降低至410万公吨，而过往7年的平均库存为550万公吨，因此近期可能重新储存。

李先生问：

今年种植股好像很惨，请问这个行业还会继续低迷吗？哪一些种植股可以考虑买进并长期持有的？

广告

答：是的，原棕油库存居高不下，短期内复苏道路料放缓，分析员也于早前下调原棕油价格预测，预期2020年可取得2400令吉走势，并将种植股的盈利预测大砍至47%。

大众研究表示，目前印尼原棕油库存从490万公吨降低至440万公吨，而大马原棕油库存处于新高301万公吨水平。

大众说，原棕油库存高，因中国进口原棕油下滑之故。开年至今，中国进口量下滑了8.6%，且中国将对进口食用油有更高的要求，需贴上标签，并在21日起生效，生产商需多加注意。较为正面的消息是，中国食用油库存降低至410万公吨，而过往7年的平均库存为550万公吨，因此近期可能重新储存。

印尼库存下滑 棕油有望复苏

大众认为，只要印尼库存下滑，原棕油货将迎来复苏。

原棕油库存量如此之高，丰隆研究相信，明年首季原棕油价格仍居高不下，因库存量仍相当高，且前期需求的正面因素不再。但第二季料可趋向正面，主要是3大因素，分别为大马与印尼生物柴油需求、美元走强及厄尔尼诺可能性。

广告

丰隆表示，从明年2月起，大马对生物柴油的要求将从B7级提高至B10级；印尼则提高至B20级，且汽油亦不再津贴，预期每年可消耗290万吨原棕油。

按丰隆内部经济数据预测，马币明年可能会从4.03令吉走弱至4.10至4.30令吉。

马币弱化因素包括大马财政赤字及外资撤离新兴市场。

马币弱有助于支撑原棕油价格。

广告

此外，丰隆说，美国国家海洋大气局（NOAA）预测，2019年首季厄尔尼诺现象出现的几率高达90%，而过往4次厄尔尼诺现象时，有3次原棕油货价格皆走高。

综合上述观点，大众认为2019年原棕油价格为每公吨2200令吉；丰隆较为乐观，预期为2300令吉，2020年可走强至2400令吉。

原棕油货价格调低，丰隆追踪的种植股项核心净利预测也调低5至47%，不过近期种植股走低，因此维持种植领域“中和”评级不变。