金正恩亲笔信捎新春问候·盼与文在寅多次会晤 韩国青瓦台星期日表示，朝鲜领导人金正恩当天向总统文在寅发来亲笔信致以新春问候，并希望在明年能与文在寅举行多次首脑会晤，实现朝鲜半岛无核化的目标。

（韩国·首尔30日讯）韩国青瓦台星期日表示，朝鲜领导人金正恩当天向总统文在寅发来亲笔信致以新春问候，并希望在明年能与文在寅举行多次首脑会晤，实现朝鲜半岛无核化的目标。

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金正恩在信中提到，对年内未能回访韩国表示遗憾，但他提到将视情况访问韩国。

文在寅9月赴平壤与金正恩举行首脑会谈，后者当时承诺回访，韩方希望金正恩今年底前访问首尔，但由于美国总统特朗普和金正恩的第二次高峰会推迟到明年，造访首尔的计划也受影响推迟。

青瓦台发言人金宜谦在青瓦台新闻中心春秋馆简报表示，金正恩在信函中表示，韩朝元首今年已进行三次高峰会，跨越了长久以来的对决结构，奠定实质的、果敢的交流合作基础，韩民族也因此摆脱了军事紧张及战争威胁。希望明年依然能与文在寅常相见，就半岛和平与繁荣事宜广泛交换意见。

金宜谦说，金正恩的信函是A4大小的两张，是透过韩朝之间的联络管道传达至青瓦台的。

青瓦台表示，不会公开金正恩的整封信函。