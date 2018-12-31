中国设知识产权法庭 中国最高人民法院知识产权法庭将于元旦在北京挂牌，提高保护知识产权力度，被视为北京在中美贸易谈判前，试图缓解华府压力的迹象。但最高法院副院长、知识产权法庭庭长罗东川上周六撇清此说，仅说保护知识产权是中国的基本国策。

（中国·北京30日讯）中国最高人民法院知识产权法庭将于元旦在北京挂牌，提高保护知识产权力度，被视为北京在中美贸易谈判前，试图缓解华府压力的迹象。但最高法院副院长、知识产权法庭庭长罗东川上周六撇清此说，仅说保护知识产权是中国的基本国策。

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罗东川称，有关法庭的成立是历史性突破，对推动中国的知识产权审判体系、审判能力现代化进程，具有深远意义。

知识产权法庭审理的案件有7类，主要是不服高级人民法院、知识产权法院、中级人民法院作出的发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、电脑软件、垄断第一审民事案件判决、裁定而提出的上诉。

罗东川表示，全国每年受理近20万宗知识产权案件，大量网络、商标侵权案件本身技术性不强，很多不需交由最高法院审理。而法院知识产权法庭的设立，就是针对这问题的改革。

美国与欧盟近年以来对中国知识产权保护不力有诸多埋怨，而中国为摆脱假冒商品及侵权的恶名，自1993年起便于北京高级和中级法院设立知识产权庭，各地法院也纷纷跟进，2014年则进一步于北京、上海和广州设立知识产权法院。

当前中美贸易战广为外界瞩目，美国知识产权的保障是重要议题之一。