敦马：守诺做2年不遗憾．"不会任相到大选” （布城30日讯）首相敦马哈迪肯定地说，他不会担任首相直到第15届全国大选。

马哈迪（坐者左二）在一天内两次强调，自己会信守承诺，交棒给安华成为第8任大马首相。左一为慕克力；右起为土团党总秘书马祖基及总裁慕尤丁。（图：星洲日报）

（布城30日讯）首相敦马哈迪肯定地说，他不会担任首相直到第15届全国大选。

广告

也是土著团结党主席的敦马在新闻发布会上表示，就算他这一次任相只有短短2年，他也不会感到遗憾，因为这是他许下的承诺，他就必须遵守。

第2届土团党代表大会今日进入最后一天，除了青年团有提案，就连中央代表也要求马哈迪完成5年首相任期才退位。马哈迪儿子，即土团党署理总裁拿督斯里慕克力也认为，这并没有违反希望联盟的竞选宣言。

不过，马哈迪今日出席土团党大会时两次强调，自己会信守承诺，交棒给安华，让安华成为第8任大马首相。

与安华见面没商交棒时间点

询及最近他有没有与安华见面，并讨论交棒的时间点，马哈迪说：“没有，什么都没有。”

“我们完全没谈到这个，其实我有跟他共进晚餐，但没有提到这个。”

广告

“我想他对于自己会在2年时间成为我的接班人感到舒适，可能2年时间……我不知道，在短期内……总之，我不会一直当首相到第15届全国大选。”

至于他会否因为“被迫”只当2年首相而感到失望或难过，马哈迪说：“我不会失望，我许下了承诺，我也会信守承诺。“他坦言，的确有人认为2年任期太短，但这些人有权拥有自己的想法和意见。

询及对他任相所要实行的各项计划来说，剩下的时间是不是太短，马哈迪说：“我不知道，可能1年（对我来说足够），这是有可能的。”

马哈迪曾表示，如果人民需要他，他会担任首相超过2年，如今他是否依然抱持这样的想法？马哈迪笑言，自己已经老了。

广告

“人民要我照顾健康，我已经老了。”

较早前，马哈迪在进行总结致词时自嘲自己时常“选错接班人”，媒体询问他这一句话是否暗示自己可能会再次选错接班人，马哈迪笑建议这名记者在2年后来找他，他届时会告诉她答案。