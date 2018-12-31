《Running Man》暧昧成现实！李光洙 李善彬热恋中 韩国火红综艺节目《Running Man》主持之一李光洙被爆与李善彬恋爱中！

（首尔31日讯）韩国火红综艺节目《Running Man》主持之一李光洙被爆与李善彬恋爱中！

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据韩国媒体报道，现年33岁的李光洙和24岁的李善彬今日透过经纪公司承认恋情。李光洙和李善彬2016年因出演《RUNNING MAN》结缘。当时在节目中，他们的互动也造成了小轰动，李善彬过去也曾说李光洙是她的理想型：“我不是喜欢安静谈恋爱的那一类，喜欢和对方小打小闹。”原以为这只是节目效果的小暧昧，如今真的变成现实。

据了解，他们经常小心翼翼地约会，不过两人的好友都知道他们正在热恋，而李善彬就把李光洙介绍给了自己的朋友们。而李光洙参加各种私人大小聚会，也都带着女友，更大方介绍李善彬“是我女友”。

李光洙经纪公司今日发布官方声明证实，李光洙和李善彬确实正在交往，已经恋爱了5个月。李善彬方面也回应：“李善彬和李光洙大约在五个月前从亲近的前后辈发展为恋人关系。”

两人在《Running Man》中的互动。