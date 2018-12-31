“会做得比公正党好”．慕克力支持一人一票 土团党署理总裁拿督斯里慕克力表示，他个人支持在明年的土团党党选采“一人一票”投票制度，让全体党员直选党领袖；他也呼吁党员别因为之前公正党党选发生的乱象而对这个投票制度缺乏信心，土团党一定做得比公正党好。

（布城30日讯）土团党署理总裁拿督斯里慕克力表示，他个人支持在明年的土团党党选采“一人一票”投票制度，让全体党员直选党领袖；他也呼吁党员别因为之前公正党党选发生的乱象而对这个投票制度缺乏信心，土团党一定做得比公正党好。

广告

党选成绩不易被操纵

他解释，他支持一人一票的投票制度，是因为这个投票制度不容易被滥用，党选成绩也不容易被操纵。

“我个人建议采用这个投票制度，将投选区部，甚至中央领袖的权力下放给全体土团党党员。”

慕克力今日在土团党代表大会发表总结致词时，针对土团党明年举行的党选该采取什么投票方式表达立场。他也对现场的代表表示，他相信一人一票的投票制度，能让真正有做事的领袖赢得党选。

“如果不服务、不开支部、不办活动又一大堆藉口，就让我们看看党选时会发生什么事。”

他指出，或许党员在看到希盟成员党采一人一票投票制度时出现很多问题，会令他们担心投票程序将出现问题，但他保证，一定会比成员党做得更好。

广告

尽管慕克力没有点名这个成员党是谁，但相信就是公正党，希盟成员党中只有公正党是采取一人一票的投票制度，且近期才举行党选。

审查前巫统领袖入党委会

会考虑基层意见

慕克力说，负责审查和过滤前巫统领袖入党的委员会在做决定前，会考虑基层党员的意见。

他指出，若有反对党议员表态有意加入土团党，党领导层首要步骤是取得有关区部的反馈。

广告

“有些人会接受，因为他想为区部添加议员，尽管双方在大选时是敌对的。”

慕克力也是该委员会的主席。他昨日出席土团党大会接受《马新社》采访时坦言，有区部会因个人曾犯下的过错，反对接受巫统国州议员。

“虽然没有正式报告（从执法单位），但这样的人是不能被接受，因为他们担心会把不良文化带入党内。”

总裁能决定入党资格

他说，除了筛滤犯错记录，来自巫统的土团党领导层，如总裁丹斯里慕尤丁也有能力决定这些人的入党资格，因为他们认识有关议员。

慕尤丁说，土团党基层领袖无需担忧因巫统议员的加入，影响他们成为下届大选候选人的机会。

“在这5年期间，那些跳槽议员不一定保证是下届大选的候选人。”

跳槽议员禁附带条件

他强调，这些反对党议员不能有附带条件，相反该党会向他们开出条件，即必须对过去犯下的错误公开道歉，包括曾通过政府机构打压反对党时期的土团党。

“我看有些想要跳槽的议员没有意识到这点，好像不觉得自己有错。当他们醒觉了，为前政党犯过的错公开道歉，就能成为土团党的一分子。”

他说，真心道歉将缓解党员对巫统议员跳槽的不适感。

慕克力也说，他已向希盟党主席理事会解释跳槽议题，保证该党会慎重考虑后，才接受巫统议员入党。

“若有人会影响希盟的形象，我们会拒绝对方入党。”

他相信有反对党议员也有意加入其它希盟成员党，并形容此举能巩固希盟在国会的地位。

接收前巫统议员

非与成员党对抗

慕克力强调，土团党接收前巫统国州议员不是为了壮大自身以后，与希望联盟成员党对抗。

他强调，希盟是团结的联盟，若前巫统领袖加入土团党是为了让希盟内部分裂，那土团党不欢迎这种人加入。

慕克力警告要跳槽至土团党的人士，别试图加入土团党来破坏希盟的团结。

“我们是紧密合作的联盟，不会与我们的朋友公正党、诚信党及行动党起争执，我们将会共同前进。如果你是进来分裂我们，对不起，不了谢谢。”