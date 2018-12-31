英超·蓝月亮轻取圣战士·蓝狮伦敦德比擒鹰 “蓝狮”切尔西星期日在英超第20轮一场伦敦德比作客同城球队“老鹰”水晶宫取得1比0小胜，法国中场坎特打入全场比赛唯一进球，助球队豪取联赛客场3连胜；“蓝月亮”曼市也在客场以3比1轻取“圣战士”南安普敦，以47分重返积分榜第2位，但依旧落后领头羊“红军”利物浦7分。

（英国．伦敦30日讯）“蓝狮”切尔西星期日在英超第20轮一场伦敦德比作客同城球队“老鹰”水晶宫取得1比0小胜，法国中场坎特打入全场比赛唯一进球，助球队豪取联赛客场3连胜；“蓝月亮”曼市也在客场以3比1轻取“圣战士”南安普敦，以47分重返积分榜第2位，但依旧落后领头羊“红军”利物浦7分。

广告

坎特一箭穿心

在切尔西与水晶宫的比赛，双方在上半场以0比0互交白卷，蓝狮直到下半场第51分钟才打破场上僵局，坎特在禁区内接巴西后卫大卫路易斯长传后打反角破门！

吉鲁抽射破门但越位在先

而在上半场的比赛，切尔西多次错过了进球良机，第27分钟，法国前锋吉鲁抽射破门，可惜边裁举旗示意越位在先，进球无效；随后巴西中场威廉的自由球和英格兰中场巴克利前点倒钩射门都中柱弹出。

大卫西尔瓦阿奎罗建功

在较晚的另一场比赛，曼市在圣玛丽球场于上半场就锁定胜局，赢得近3轮联赛的首场胜利，大卫西尔瓦推射首开纪录，虽然主队由霍伊别尔破门扳平比分，但斯特林随后造乌龙将比分反超，阿圭罗头槌入网扩大比分。

广告

本轮比赛过后，曼市以2分优势反超托登罕热刺重返积分榜第2。