赛沙迪大骂直区代表．“索合约官职不要脸” “联邦直辖区的代表，你竟然公然要求党领袖许诺合约、工程和政府相关公司（GLC）的官职，你的尊严在哪里？”

（布城30日讯）“联邦直辖区的代表，你竟然公然要求党领袖许诺合约、工程和政府相关公司（GLC）的官职，你的尊严在哪里？”

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土团党青年团长赛沙迪怒斥直辖区代表“冥顽不灵”，将巫统习性带进来土团党，在大会辩论环节竟然公然要求党领袖许诺合约、工程和GLC官职，让他怒不可遏，措词强烈斥骂该代表“不要脸”。

他说，该代表提出这样的要求，或要求领袖向党员提供各种利益，已然构成贪污行为，可以被反贪会调查。

“就算很难听，我也要把话说在前头，我对一些代表在辩论环节时，公然向党领袖提出非分要求感到不舒服，不幸的是，这些要求居然成了焦点。”

他说，人民投选希盟成为政府，并不是要看到土团党的领袖出任朝圣基金局主席，而是要新政府选贤与能，让真正有本领者领导国家，而不再像以前的巫统般，将GLC高职变成政治委任。

赛沙迪今日在土团党代表大会总结辩论环节时说，若是真正有才华者，将会被委任要职；真正经商者也会获得援助。

“任由你们批评我不够‘马来人’，但政府真正要援助的是B40群体，是不获本地大学录取的马来学生及垦殖民，但不是对党员许诺政府工程、合约及GLC官职。我知道这些话会不受欢迎，要攻击我或者批评我都没有问题。”

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吁党员摒弃仇恨政治

赛沙迪吁党员摒弃仇恨政治，不对政敌赶尽杀绝，因为他不要看到希盟有朝一日再次成为反对党时，也被对手赶尽杀绝。

“我们不能因为来自不同政党而对立，甚至绝交，不能因政治立场不同就要斗死对方。是，他们确实是政敌，但必须记得，人民投选希盟当上政府，不是要看到土团党领袖成为朝圣基金局领袖，不要因为仇恨而忘了国家议程，对方同样是唱着国歌的马来西亚人，必须公平对待。”

他也以自己身为青年及体育部长为例，指若他在批准每项申请前都先问清对方的政治立场，是不可能做到的事。