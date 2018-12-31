紫盟羽球联赛·蒲种联军暂登榜首·安邦再也强势5连胜 实力强大的安邦再也今日虽然没有日本王牌桃田贤斗助阵，但他们于星期日在第5轮紫盟羽球联赛仍以15比4大胜排名垫底的香妃城，豪取5连胜。

大马国家羽球队女单吴堇溦在紫盟羽联以3比1击退泰国选手查斯妮，为安邦再也豪取5连胜建功。

（雪兰莪．赛城30日讯）实力强大的安邦再也今日虽然没有日本王牌桃田贤斗助阵，但他们于星期日在第5轮紫盟羽球联赛仍以15比4大胜排名垫底的香妃城，豪取5连胜。

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堇溦炳顺梓嘉纷建功

在2018年最后两场紫盟羽联战役，安邦再也率先凭藉男单陈加伟、女单吴堇溦、男双刘隽程与鲁奇、混双陈炳顺与赖洁敏及男单李梓嘉纷纷赢球建功，在新赛季至今5轮比赛保持不败。

香妃城是本季唯一一支未尝胜利滋味的球队，目前位居榜末。

而今晚上演的另一场比赛，卫冕冠军蒲种联军也在小遇挑战后，以13比7击败排名倒数第2的沙登，暂时以58分排名第一，安邦再也以55分位居次席。

蔚升八打灵首秀立功

另一方面，大马国家队男双名将吴蔚升周六在紫盟羽球联赛粉墨登场即为八打灵全取3分立功，助球队以13比7战胜大山脚全星队。

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向来在国家队与陈蔚强搭档的蔚升，虽然在俱乐部的搭档换成了国羽师弟万纬聪，但他不减锋芒，强势以3比0（11比2、11比6、11比7）横扫国羽小将蔡宇程与沈锋豪。

蔚升赛后表示：“本届赛事，八打灵的实力强大，因为我们拥有许多高质量的年轻球员。我希望在接下来的比赛中为球队贡献更多的分数。”

除了蔚升与纬聪拿下胜利，张育汉也在开场的男单比赛以3比1打败印尼选手苏巴亚，帮助八打灵取得好的开局；接着世界排名第58位的印尼女单苏珊托在先失一局的情况下以3比1逆转林靖宁，八打灵以6比2轻松领先。

蔚升与纬聪的第3男双环节结束后，八打灵已确定成为本场比赛的胜利者，但他们的混双许永凯与赖沛君大意以1比3不敌阿格里皮纳与金羽佳，让大山脚全星队获得一些安慰分数；国羽男单小将詹俊为最后以3比2险胜来自法国的科维。

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在昨晚的另一场赛事，沙登以9比7力挫香妃城。