阿都拉昔不点名批赛沙迪．“区部应获资源” 土团党副主席丹斯里阿都拉昔指出，该党应该给予区部一定的机会和金援支持，让区部代表能够更好地服务人民。

（布城30日讯）土团党副主席丹斯里阿都拉昔指出，该党应该给予区部一定的机会和金援支持，让区部代表能够更好地服务人民。

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“我们需要保障各州属区部的权益，让他们能获得更多资源，让区部更好地运作，以执政党或反对党身份服务选区。”

阿都拉昔在总结环节致辞时，以不点名方式批评青年团团长赛沙迪的建议“愚蠢”，指区部理应获得母体援助以更好地运作，引起全场热烈掌声。

“现在的情况是，我们的区部被忽略了，我们不能以最适合的方式接近和保护人民，为下届大选做准备。

“我很庆幸，国阵在我担任区部主席时给予我很大的资源支持，让我可以保护自己的区部。”

赛沙迪早前在总结致辞时说，区部代表不应向母体索取官职和合约等资源和利益。

阿都拉昔也是选举改革委员会（ERC）主席。他说，内阁批准投票年龄降至18岁后，下届大选预料会有360万名首投族。

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他指出，该会将继续研究大马的选举系统，以确保选举法令是公平和透明的。

“另外，我们会落实自动登记选民制度，确保每名符合资格的选民都有履行投票责任。”

巫统党员欲入党须无贪污

另一方面，阿都拉昔也重申，要加入土团党的巫统党员，必须是没有贪污滥权的记录。

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“一个他们曾经侮辱和蔑视的政党，如今却争着要加入……现在很多人都在讨论这个课题，对此我很同意敦马哈迪的决定，即这些前巫统党员必须是没有贪污滥权的记录，而且必须真的为了人民而不是自己的利益，更重要的是必须遵守土团党的党章和理念，才能被接受加入土团党。”

他也认同马哈迪呼吁马来人不要一直期望政府援助。

“马来人应该醒悟，现在已经不是还需要给予马来人拐杖的时代，他们应该更加努力在商业领域取得成功。

“无论如何，政府还是会准备基础建设帮助符合资格的马来人，只有这样，马来人才能拉平和其他种族之间的竞技鸿沟。”

他也劝请所有党员，不要因为现在所取得的成就得意忘形，“让我们所有人团结一致，只有这样我们才能持续取得进步。”