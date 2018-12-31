敦马当选年度最具影响力男穆斯林 《当代最具影响力500名穆斯林》（The Muslim 500）是一份年度刊物，由约旦王家伊斯兰战略研究中心出版。自2009年起每年选出500名当代最具影响力的穆斯林代表。

（八打灵再也31日讯）首相敦马哈迪当选本年度最具影响力男穆斯林，并且首次入围《当代500强穆斯林人物》，位居第44。

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《当代最具影响力500名穆斯林》（The Muslim 500）是一份年度刊物，由约旦王家伊斯兰战略研究中心出版。自2009年起每年选出500名当代最具影响力的穆斯林代表。

该刊物形容敦马首次任相期间，是推动马来西亚成为东亚“经济之虎”的旗手，而如今他成功带领希盟赢得全国第14届大选，继其首次任相22年后，第2度出任大马首相。

“这从政逾70年的男人，长年保持活力，曾出版17本刊物。除了两本回忆录，全部刊物都详细叙述大马行政与经济问题，再延伸至亚洲乃至全球。书内还提供解决方法。”

“对于曾经历两次心脏病、一次心脏搭桥手术的93岁政治人物而言，实在难得。”

在最具影响力女性穆斯林方面，17岁巴勒斯坦少女塔米米（Ahed Tamimi），因在2017年12月勇于掌掴以色列士兵，当选年度女性穆斯林人物。

《当代最具影响力500名穆斯林》中，埃尔总统多安位居第一；沙地阿拉伯国王萨勒曼位居第二；约旦国王阿卜杜拉二世排名第三。