7岁儿搭缆车乱动翻身半空坠落！女星到站才知道吓坏了 台湾女星廖家仪日前一家人到日本滑雪，却在滑雪场发生7岁大儿子从缆车上摔落的意外，所幸没有大碍，但也让其家人受到极大惊吓。

（图：脸书）

（台湾．台北31日讯）台湾女星廖家仪日前一家人到日本滑雪，却在滑雪场发生7岁大儿子从缆车上摔落的意外，所幸没有大碍，但也让其家人受到极大惊吓。

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据台湾媒体综合报道，廖家仪日前带着全家人到日本滑雪，当时她与老公各带着老二、老三坐缆车，由于大儿子滑雪经验比较多，所以就让他与另一位同行的大哥哥坐一台缆车。

据廖家仪脸书发文称，当时缆车突然定格在半空中15分钟，因为风雪较大，又听不懂日文广播，完全不知道发生什么事，只知道陆续有雪中摩托车和救护车上山，当时只但心大儿子会不会冻着，全然不知道原来是发生了意外，谁料到站之后才知道，刚刚就是自己的小孩“从缆车上掉下去”。

（图：脸书）

廖家仪儿子正好摔在缆车站旁边的安全网上。（图：脸书）



原来当时7岁儿眼看快到站，便觉得要准备下车，于是还没完全靠站就开始扭动，一个不小心，便翻了个跟头，直接从座椅上滑下去。所幸缆车站旁边有加装安全网，儿子正好摔在网子上，没有直接落地，之后被救护车送往山下救护站，还好没有大碍。

经过此事后，廖家仪惊魂未定，语重心长提醒大家，在缆车到站前千万别乱动，也让她学到一个教训，以后不会再让儿子自己搭缆车。