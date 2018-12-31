暴力猖獗·印度大学校长鼓励学生杀人解决 印度北方省（Uttar Pradesh）暴力事件频传，但省立普凡查大学（Purvanchal University）校长雅达夫竟呼吁学生，若卷入暴力事件，宁愿将同学“谋杀”，而非向他申诉。

（印度．新德里31日讯）印度北方省（Uttar Pradesh）暴力事件频传，但省立普凡查大学（Purvanchal University）校长雅达夫竟呼吁学生，若卷入暴力事件，宁愿将同学“谋杀”，而非向他申诉。

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据路透社合作媒体印度《亚洲国际新闻台》（ANI）发布的影片，雅达夫（Raja Ram Yadav）在一场演说中表示：“如果你是我们大学的学生，永远别来向我哭诉。如果你卷入一场斗殴，就打赢他们，可能的话把对方杀了，我们会来处理后续。”

北方省是印度人口最多的省分。雅达夫28日在北方省加齐普尔（Ghazipur）的一场大学活动中发表演说时，作出上述表示。隔天加齐普尔一名警官便在一场暴力抗议活动中遭石头砸死，但无迹象显示，这件事和雅达夫的发言有关连。

北方省因社区间关系紧张和犯罪活动频传，而恶名昭彰。近几周更深受聚众暴力事件所苦。

本月稍早在北方省布兰德斯哈赫尔县（Bulandshahr）一场抗议活动中，一名高阶警官和另名男子遭杀害身亡，只因当地民众抗议有人将一头母牛宰杀。母牛在印度文化中是神圣动物。

（中央社．译者：张正芊/核稿：陈政一）