暴力猖獗·印度大学校长鼓励学生杀人解决

(印度.新德里31日讯)印度北方省(Uttar Pradesh)暴力事件频传,但省立普凡查大学(Purvanchal University)校长雅达夫竟呼吁学生,若卷入暴力事件,宁愿将同学“谋杀”,而非向他申诉。

据路透社合作媒体印度《亚洲国际新闻台》(ANI)发布的影片,雅达夫(Raja Ram Yadav)在一场演说中表示:“如果你是我们大学的学生,永远别来向我哭诉。如果你卷入一场斗殴,就打赢他们,可能的话把对方杀了,我们会来处理后续。”

北方省是印度人口最多的省分。雅达夫28日在北方省加齐普尔(Ghazipur)的一场大学活动中发表演说时,作出上述表示。隔天加齐普尔一名警官便在一场暴力抗议活动中遭石头砸死,但无迹象显示,这件事和雅达夫的发言有关连。

北方省因社区间关系紧张和犯罪活动频传,而恶名昭彰。近几周更深受聚众暴力事件所苦。

本月稍早在北方省布兰德斯哈赫尔县(Bulandshahr)一场抗议活动中,一名高阶警官和另名男子遭杀害身亡,只因当地民众抗议有人将一头母牛宰杀。母牛在印度文化中是神圣动物。

(中央社.译者:张正芊/核稿:陈政一)

#WATCH Purvanchal University Vice-Chancellor Raja Ram Yadav at a seminar in the University in Ghazipur: If you’re a student of this University, never come crying to me. If you ever get into a fight, beat them, if possible murder them, we’ll take care of it later. (29.12.18) pic.twitter.com/omFqXN55z9