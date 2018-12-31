敦马：增加党员壮大势力．土团应接纳巫统人 首相兼土团党主席敦马哈迪说，虽然巫统有“肮脏”的人，但为了增加党员人数，还是应该接纳他们加入土团党。

马哈迪为代表大会的辩论进行总结时，表情和肢体语言丰富。（图：星洲日报）

（布城30日讯）首相兼土团党主席敦马哈迪说，虽然巫统有“肮脏”的人，但为了增加党员人数，还是应该接纳他们加入土团党。

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他说，一个党的势力取决于党员人数，因此纵使他深受欢迎，但如果没有庞大的党员人数，土团党依然不算是个成功的政党。

“最近我发觉，党员人数真的很重要，每位党员都有责任去招收更多党员，我们对欲加入土团党的巫统前领袖设下很严格的条件，确保他们不会将土团党变成巫统2.0，潜移默化的偷渡各种巫统的陋习。”

马哈迪今日为第二届土团党代表大会的辩论做总结时说，他相信土团党如今接纳的前巫统党员与领袖，都已经省悟了，同时也忏悔了他们过去所犯下的错误，毕竟巫统是由他们摧毁的，不是由外来势力破坏。

马哈迪为代表大会的辩论进行总结时，表情和肢体语言丰富。（图：星洲日报）



巫统有“肮脏”人也有好人

“巫统如今已经四分五裂，他们正在寻找新的生存方式，虽然他们有一些人曾被污染了，是肮脏的人，但也有好人，土团党应该接纳他们成为会员。”

马哈迪在回忆土团党创党初期，不被社团注册局获准注册，被逼用公正党旗帜上阵的日子，指他一直都不敢相信希盟能在大选中胜出时，一时停顿哽咽，但很快的又继续讲话。

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“因为我们被逼用公正党旗帜，让很多人感到混淆，选民不确定候选人究竟是土团党的，还是公正党的。”

他说，土团党与希盟成员党协商后，获分配52个国会议席上阵，最终胜出13席，“这52席都不是‘软软的，好吃的’的议席，不容易胜出，更多是巫统强区，当我们决定接受并派员上阵时，还没想到会被社团注册局禁止注册。

“土团党不是乞丐，也不害怕，虽然这些议席不好打，但我们也不要求到安全区上阵，我们接纳所获得分配的议席。”

他说，土团党乐于与希盟成员党合作，不会拖累他们，却尽全力强化希盟，以助希盟政府为人民兑现所有竞选宣言。

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组希盟时达共识

仅任暂时首相

马哈迪说，他知道党员要求他继续出任首相一职，但是他受限于当初在组成希盟时，与各成员党达致的共识，即他只会出任暂时的首相。

他说，当初土团党仍是反对党时，他并没有信心可以在大选中胜出，因此需要与其他政党结成联盟，并与希盟各成员党合作，只是当时有一个条件，就是他只能出任暂时的首相。

为推翻纳吉接受条件

“虽然听起来不怎么悦耳，不过当时唯一的目标就是为了推翻纳吉，因此需要做出牺牲，我也只能接受这个条件，我并不是为了当首相而接受这个条件，却是为了推翻纳吉。

“因此，你看见现在我与过去的政敌共处一室，看起来很奇怪，但庆幸的是我们接受了这个条件，因此才在大中胜出。”

他说，他一直对希盟能在509大选中胜出信心不足，就算到了最后时期，也说只有一半的把握，“幸好，一切赞美归于上苍，我们胜了！”党员报以热烈欢呼。

他说，若不妥协就无法达致推翻纳吉的目标，因此在必要时需做出妥协与牺牲。

“但是，也有一些事是不可以妥协的，我们是保护马来人的土团党，所以不要再说我们忘了马来人。我们认同其他种族的权利，也不会抢夺他们的权利，但也要记得自己的权利，并共享国家财富，与各族平起平坐。”

马哈迪重申，土团党不喜欢看到别人来抢夺马来人的权利，只要马来人团结一致，就会有更好的未来。

这次委内阁成员

没100分也有70分

马哈迪自嘲经常选错人，但他说这次他在委任内阁成员，没有100分也有70分。

他说，在宗教学校课题上，教育部长马智礼获得了代表很大的掌声、乡村及区域发展部长拿督斯里丽娜哈仑也同样获得代表掌声。

“我也觉得好奇怪，但丽娜确实得到代表的掌声；至于（青体部长）赛沙迪，他很会演讲，演讲是他的工作，他演讲不错。

“我也不是经常选错人，但我每次选错人时，都会被人骂，好像过去我选错了（前副首相）慕沙希淡，我也给人骂。”这时，台上代表传来数个名字，如“安华”及“纳吉”，马哈迪一听，只是轻描淡写说了一句“那个以后再说”，结果引来哄堂大笑。

“我经常选错人，但这一次（任命内阁成员），虽然没有100分，也有70分。”

马哈迪对党内出现攻击已经当上部长、副部长或政府高职者的行为感到伤心，并要党员立即停止这一切，因为所有的内哄都将让土团党崩坏，而攻击者也不会如愿以偿获得一官半职。

“如果土团党崩坏了，就算你出任再高的部长职也没有意义。”

敦马获全场欢呼

党员高喊“续做首相”

马哈迪在土团党大会辩论环节总结时，频频获得全场代表喝采欢呼，当大会议长宣布他将致词时，党员便高喊口号“继续做首相”（kekal PM），明确表达要他继续出任首相的立场。

除了招收更多党员，马哈迪也嘱咐党员加入各个组织发挥影响力，如加入子女学校的家教协会，或者其它运动团体等非政府组织，在这些组织里扮演领导角色，以捍卫这些组织及成员的命运。

这时，马哈迪说“全场的巫统党员”，疑似说错了话引来哄堂，这时马哈迪高举双手摇晃手掌，说他自己并没有说错话。

“我要说的是，巫统党员们，你们就退休吧，因为土团党员将会填补你们所有的空缺。”

他说，他满意此次大会成果，并指土团党没有限制党员发言，不似巫统为了个人能继续掌权而限制党员发言，结果遭党员反扑而下台。

“如果不让党员自由发言，那么开大会来做什么？我们接纳一切谏言，这就像是一面镜子，能让我们看到自己的弱点与问题，如果没有这面镜，又怎么知道自己是否美丑？”

“因此，这些谏言都是最好的镜子，让我们知道是否做对或者做错，有没有犯法，我们珍惜这些谏言。”