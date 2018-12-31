还原北海道车祸过程 ·曾志伟：整辆车在另一边飞过来 曾志伟日前在北海道旅游时发生车祸，其驾驶的私家车与警务处刑事及保安处长李志恒的七人车相撞，李志恒颈椎受伤，幸没有生命危险。曾志伟事后被误传醉驾，他其后发声明澄清，并表示就这次意外给予日本警方口供，而他本人日内便返台湾继续拍摄电影。

（图：香港明报）

（台湾．台北31日讯）曾志伟日前在北海道旅游时发生车祸，其驾驶的私家车与警务处刑事及保安处长李志恒的七人车相撞，李志恒颈椎受伤，幸没有生命危险。曾志伟事后被误传醉驾，他其后发声明澄清，并表示就这次意外给予日本警方口供，而他本人日内便返台湾继续拍摄电影。

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据台湾传媒报道，曾志伟昨晚7时许抵达台湾，并接受传媒简短访问。他透露身上第5节和第7节肋骨都裂开，只要咳嗽、躺下、起身或深呼吸，都会非常疼痛，为了治疗已经先预约台湾医生，打算有空档就去看看。至于伤势较严重的李志恒，曾志伟表示距离太远，还没去探望过 ，但已托朋友去探望，知道对方可以进食，人总算安心些。

曾志伟更提到在机场时看过意外发生时的片段：“当时我在开车，整辆车在另外一边飞过来，滑过来我这里”，问到是否雪地路滑？他点头说“对对对，完全控制不了”。警方有问我要不要告对方，我说大家都是香港人，他伤得那么严重，算了，我就不告了。（开车有没有喝酒？）绝对不可能，日本醉驾很严重，大家放心！”