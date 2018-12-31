橱窗粉饰活动刺激‧马股早上开盘上扬 今日（12月31日）是2018年最后一个交易日，在橱窗粉饰活动刺激下，大马股市开盘走势上涨。

（吉隆坡31日讯）今日（12月31日）是2018年最后一个交易日，在橱窗粉饰活动刺激下，大马股市开盘走势上涨。

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截至早上9点零1分，富时综合指数微涨1.23点，报1693.30点。

富时全股项指数升12.46点，报11549.76点；富时创业板指数报4268.40点，升8.20点。

上升股95只，下跌股28只，平盘股98只；成交量达3421万股，总值915万令吉。

Oanda亚太区贸易主任英纳表示，中美贸易战传来利好进展消息，让亚洲股市走高。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平上周六（12月29日）通电话，就中美贸易进行协商。特朗普其后发“推特”称，美中双方的贸易谈判进展的非常顺利。

市场预测双方将会协商出一个双赢的协议。

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蓝筹股马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）和国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）上升2仙，分别报9令吉45仙和13令吉58仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉88仙，没有起落。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）下跌9仙，报9令吉23仙。

热门股德利航运（HUBLINE,7013,交通物流组）没有起落，报4.5仙。

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沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）升1仙，报29.5仙。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）下跌半仙，挂15.5仙。