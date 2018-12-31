敦马：橡胶油棕跌价另有收入．或规定小园主加种蔬果 首相敦马哈迪表示，政府未来将计划规定小园主在种植任何特定农作物时，至少保留一块地种植其他日常需要的蔬果农作物，以便在该特定农作物价格下跌时，仍可从中获取一定的收入。

（布城30日讯）首相敦马哈迪表示，政府未来将计划规定小园主在种植任何特定农作物时，至少保留一块地种植其他日常需要的蔬果农作物，以便在该特定农作物价格下跌时，仍可从中获取一定的收入。

广告

他是在新闻发布会上针对媒体询问其对于土团党青年团长赛沙迪呼吁人民代议士及全民反抗并杯葛欧盟，以示反击欧盟打压大马棕油的言论有何看法时，这么表示。

他说：“这（赛沙迪的言论）只是其中一个方法，还有其他的方法。

例如我们发现一直以来我们通常只专注在一种农产品而已，如果我们种植橡胶，就只是种植橡胶，种植油棕就只是油棕，而当这些农作物价格下跌时我们就伤心，而价格升时就高兴。

“但在未来，我们要求所有小园主或其他相关单位，都必须要保留一块地来种植其他日常需要的蔬果，因此即使价格下跌，还能从其他农作物那里获取收入。”

若党员标到合约

“那是本身能力非靠党”

马哈迪说，若土团党党员成功竞标到政府合约，不要以为他们中选的原因是因为他们来自土团党，而是他们本身有能力。

广告

他针对土团党青年团长赛沙迪呼吁党员别开口要求合约，副主席丹斯里阿都拉昔却说区部主席应该获颁发合约，这是否违背了土团党反对贪污的立场，作出回应。

“我们反对贪污，但我们这里有些人非常有能力，却被前朝政府所歧视，现在他们认为自己有机会获得合约，就算是要经过竞标程序。

“如果他们获得合约，不要以为是因为你来自这个党，而是因为你与他们（竞争者）一样有能力，如今没有人会再受到前朝政府时期的歧视。”

询及马哈迪能否保证政府的公开竞标程序公平公正，马哈迪说：“我们不能什么都保证，但我们有反贪污委员会。

广告

“如果他们做错事，反贪会肯定会对付他们。”

致巴基斯坦新年祝语

“暴力不能解决问题”

马哈迪说，他唯一想给巴基斯坦的新年祝语是：暴力不能解决问题。

他今午在土团党代表大会后出席新闻发布会，有一家巴基斯坦媒体希望马哈迪给巴基斯坦一个新年祝语。

马哈迪说：“我唯一可以给巴基斯坦，就如我给其他人的祝语，就是暴力不能解决问题。”

“在马来西亚，我们没有暴力，即便我们感觉受到压迫，我们还是等到了全国大选。

“这场大选，没有让我们的国家被摧毁，没有暴力也没有战争。”