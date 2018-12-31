出席中央会议确认获支持‧哈山卡林接受掌柔蓝眼 公正党巴西古当国会议员哈山卡林于本月28日出席公正党中央理事会（MPP）后，正式受委为柔佛州公正党主席一职。

哈山卡林（前排中）以柔佛州公正党主席身份，为公正党笨珍区部办事处主持开幕；左为公正党笨珍区部主席谢委健，右为笨珍华团主席拿督陈振福。（图：星洲日报）

（柔佛‧笨珍30日讯）公正党巴西古当国会议员哈山卡林于本月28日出席公正党中央理事会（MPP）后，正式受委为柔佛州公正党主席一职。

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哈山卡林曾于本月17日公开致函党主席拿督斯里安华，表明拒绝受委柔佛州主席，提出的理由是柔佛州主席的获选过程充满争议，受到基层的质疑。

哈山卡林于今日下午为笨珍公正党区部办事处主持开幕后对媒体表示：“我在本月14日获悉将受委为柔佛州公正党主席，但随后出现反对意见，有人指责安华是在委任自己的朋党哈山卡林。”

他说：“与此同时，也出现两种说法，一个说法指我是在没有获得多数票的情况下受委为州主席，另一说法是我获得了多数票。因此，在柔佛州选举结果出现疑问、缺乏透明及朋党指责下，我拒绝受委为州主席。

获邀出席中央理事会会议

他说，在他表明去意的数天后，许多希盟成员党的领袖及安华呼吁他重新考虑，安华也邀请他出席本月28日的党中央理事会。

他说，在党中央理事会上，安华向各州主席展示选举结果。他也亲自确认所获得支持的签名，得知自己是获得大多数票数胜出后，同时获得党主席的支持，因此决定于本月28日傍晚6时签下这项志期本月16日的委任信。

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他表示，根据公正党党章，即使一位领袖获得多数票力挺担任州主席，但是党主席仍有权委任其他人，这是党章赋予主席的权力。

“如今我接受柔佛州公正党主席一职的委任，不仅是因为安华对我的信任和支持，同时也是因为我的确获得大多数选票的支持，扫除了上述的疑问。”

支持安华委拉菲兹

另一方面，针对安华委任拉菲兹任公正党副主席一事，哈山卡林表态支持安华及党中央理事会通过的决定。

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“拉菲兹在过去帮助党赢得大选，但是帮忙党的不只是拉菲兹一人，署理主席阿兹敏也有帮忙，许多人都有帮忙。但是若将拉菲兹排除在党外，对党也是一个损失，我们现在应该以团队姿态出发。“他呼吁全体党员应该给予安华时间和空间，以党主席的身份领导党向前迈进。