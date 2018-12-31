砂暂不跟联邦同步 . 实行饮食中心禁烟措施 （古晋30日讯）尽管卫生部于2019年1月1日起全国落实全面禁烟的措施，不过，砂拉越暂不与联邦同步实行，而会在与砂卫生局及相关业者磋商后才作出决定。

一些咖啡店有设立禁烟区。

田苏恩／报导

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（古晋30日讯）尽管卫生部于2019年1月1日起全国落实全面禁烟的措施，不过，砂拉越暂不与联邦同步实行，而会在与砂卫生局及相关业者磋商后才作出决定。

这意味，明年1月1日起，隶属砂地方政府部管辖的砂地方议会将不会实施联邦模式的全面禁烟措施。

根据星洲日报探悉，砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤将在明年1月初会晤卫生部副部长李文材，以商讨禁烟政策事宜。

沈桂贤今日在一个场合中受访时披露，他将于明年1月9日会见砂卫生局及相关业者，讨论禁烟事宜。他强调，砂州政府并非反对禁烟举措，而是希望根据砂本身的权限来落实该项政策。

他表示会在与砂卫生局和相关业者对话后，做出进一步指示，因此暂时不多作评论。

不过，有关消息称，沈桂贤或在会晤副部长之后，在来临的砂内阁会议中向砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里提出有关事宜，并与内阁同僚进行讨论，然后再作进一步行动。

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惟消息也提到，砂政府实际上无需设立新法令来执行禁烟令，而是采纳联邦政府的相关政策即可。