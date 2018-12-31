李健聪：委副主席等高职‧“勿质疑主席权力” 公正党财政李健聪指出，委任副主席等党中央高职是公正党主席拿督斯里安华的权力，因此不应该受质疑；党员在党选结束后更应该致力于团结并壮大党的实力。

（彭亨‧关丹30日讯）公正党财政李健聪指出，委任副主席等党中央高职是公正党主席拿督斯里安华的权力，因此不应该受质疑；党员在党选结束后更应该致力于团结并壮大党的实力。

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他今日针对公正党署理主席阿兹敏要求安华检讨委任中央高职的言论作出回应时说，安华在作出决定前已经与许多领袖会面，无论是党中央高职或州主席的委任，都秉持包容的理念。

“无论是挺阿兹敏阵容，抑或挺副主席拉菲兹阵容的领袖，都获得委任，以便在党选结束后，让大家团结起来。”

他表示，公正党与其他政府不同之处，就是大家可自由发表本身的观点，但是在维护党的情况下，也必须适可而止。另外，身为士满慕区州议员的李健聪表示，他对于本身受安华委任为公正党财政感到意外，不过他亦尊重决定，欣然接受。

“过去，受委为党财政者都是高学历的学者兼国会议员，无论如何，我认为担任此职位的首要条件是必须秉持诚信。我也会向前任财政们请教，以学习如何妥善管理党资源。”