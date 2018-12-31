言承旭卷同志疑云·被爆和男星酒店同居5天 41岁的言承旭和林志玲情缠16年，感情动向向来让人雾里看花，身为“元旦宝宝”的他，在过42岁生日前夕，竟被爆与小他1岁的男星田家达同住酒店5天，中国媒体“百度APP”捕捉到两人身影，指他们非常小心避嫌，没有一起出门，连叫外卖都一次只买一人份，分2次购买，影射他有同志疑云。

言承旭（左）与田家达以前就有好交情。

（中国31日讯）41岁的言承旭和林志玲情缠16年，感情动向向来让人雾里看花，身为“元旦宝宝”的他，在过42岁生日前夕，竟被爆与小他1岁的男星田家达同住酒店5天，中国媒体“百度APP”捕捉到两人身影，指他们非常小心避嫌，没有一起出门，连叫外卖都一次只买一人份，分2次购买，影射他有同志疑云。粉丝不以为然，表示：“同性好友难道不能一起出去玩吗？这逻辑也太奇怪了吧！”也有粉丝直接道破：“谣言！”，也有人大呼“还是希望言承旭跟林志玲”。

广告

对此，田家达经纪人回应：“他们在北京是室友关系。”强调两人住的是独栋大楼不是酒店。言承旭所属的北京圣凰金诗文化传媒公司官方微博发表声明，称媒体拍到与言承旭多次会面的男子是该公司CEO吴硕伦先生，见面都是洽谈工作；而言承旭与田家达为朋友关系。

（图：微博）

言承旭和田家达因2012年底一起合拍电视剧《因为.爱》而认识，田家达长期在中国发展，言承旭今年在中国参与多个实境节目，事业重心转往中国，于是和田家达在北京合租一层楼，已住了大半年。

田家达经纪人30日表示，分2次叫外卖不是避嫌，主要是田家达先起床，言承旭晚起，所以分开叫餐。

他们虽合租，但相聚时间不多，因田家达常在外地拍戏，也跟导演学幕后，言承旭则忙自己的工作。