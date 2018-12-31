“新委任能维持平衡”‧霹蓝眼捍卫安华决定 霹雳州公正党捍卫党主席拿督斯里安华在委任最高理事会成员的决定，指在党选中多个职位都由署理主席拿督斯里阿兹敏团队赢得的情况下，新委任将能维持党员之间的团结及平衡，同时也促请阿兹敏“自我反省”及接受这些委任。

（霹雳‧怡保30日讯）霹雳州公正党捍卫党主席拿督斯里安华在委任最高理事会成员的决定，指在党选中多个职位都由署理主席拿督斯里阿兹敏团队赢得的情况下，新委任将能维持党员之间的团结及平衡，同时也促请阿兹敏“自我反省”及接受这些委任。

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公正党霹雳州主席法哈斯昨晚在文告中指出，在将党打造为更具包容性及持续性的努力中，党主席的决定是恰当的，霹雳州公正党认同党主席的决定，并吁请阿兹敏重新审视本身的声明。

他表示，被委任者并非党的敌人或来自国阵及巫统，而是党内同志，意见分歧不应该成为永恒的对立，“公正党在希盟内的强大，必须通过加强党内各阶层的关系来维持。”

法哈斯是针对阿兹敏日前促请安华重新检讨新领导层排阵一事，做出回应。

“党选是一项民主实践，如果我们开始惩罚也是党内同志的竞争者，将会发生‘自然死亡’；党选的结果不能作为对被委任者的惩罚及表现指标（KPI）的测量标准。