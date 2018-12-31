热带低气压转向 . 砂沿海有强降雨 （古晋30日讯）基于南中国海水域出现的热带低气压，预料将转向西北西方面，导致从12月31日起至2019年1月4日，砂拉越沿海地区将有强风和降雨。

（古晋30日讯）基于南中国海水域出现的热带低气压，预料将转向西北西方面，导致从12月31日起至2019年1月4日，砂拉越沿海地区将有强风和降雨。

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砂气象局今日发文告表示，登陆砂拉越的西北西季候风，风速达30节，预料砂拉越未来5天，将受到严重影响。

5天后即2019年1月5日起，预料东风将导致砂拉越出现潮湿天气，即砂拉越北部和内陆地区将在下午至晚上，砂拉越中区和南部则在上午。

大马气象局官网截至今日下午2时也贴文警告，即日起至2019年1月3日，吉兰丹、登嘉楼、彭亨、砂拉越和沙巴南部附近海域的东北季候风，预料时速为每小时40公里至50公里，浪高3.5米。

这些强风和波涛汹涌的大浪对小船、水上娱乐活动构成威胁，所以民众这段时间最好减少出海和进行水上活动。

此外，砂消拯局局长凯鲁丁也透露，对于以上情况，该局已接获气象局通知，并且他们也已根据灾难处理及拯救委员会指示和标准作业程式，采取预防措施和准备工作。