张健仁：刺激市场买气.大减价 . 申请简化 （古晋30日讯）国内贸易与消费事务部副部长张健仁强调，该部将于明年起，简化商家申请店家促销（Cheap Sales）手续；这也意味，商家欲推出各大促销时，无需再通过繁杂手续进行申请。

国内贸易与消费事务部副部长张健仁（右）：明年起将简化市场商家们申请店家促销手续。

（古晋30日讯）国内贸易与消费事务部副部长张健仁强调，该部将于明年起，简化商家申请店家促销（Cheap Sales）手续；这也意味，商家欲推出各大促销时，无需再通过繁杂手续进行申请。

广告

他指出，过去商家们需填写多份资料申请进行促销活动，这导致许多商家止步，很难吸引顾客群，无法刺激国内经济。

为此，他鼓励商家多开张新店面，因为这也是做生意的好时机，不止能带动国家经济发展，也能为地方上的居民带来便利。

张健仁是在马当卫星城镇（MetroCity）为婆罗洲超市进行剪彩仪式后，受访时表示。

此外，他说，希盟政府也将从明年起，陆续偿还前朝政府高达370亿的债务，届时，市场上将会有更多现金流转，促进买气，让国家经济重新迈入正轨。