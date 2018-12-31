张健仁列4点证明 . 野草闹剧 4人导演 （古晋30日讯）针对近日闹得沸沸扬扬的联邦大道路旁野草课题，国内贸易及消费事务部副部长张健仁调侃，这根本就是4人自导自演的“闹剧”。

国内贸易及消费事务部副部长张健仁（右）在行动党社青团宣教秘书阿都阿兹的陪同下，就联邦道路野草课题召开新闻发布会。

（古晋30日讯）针对近日闹得沸沸扬扬的联邦大道路旁野草课题，国内贸易及消费事务部副部长张健仁调侃，这根本就是4人自导自演的“闹剧”。

广告

他今日在新闻发布会上指出，这4人分别为巴达旺市议会主席罗克强、人联党古晋支部副培训包久松、人联党峇都吉当支部青年团秘书陈皓洋及民众陈利恒。

他强调，无论是联邦或州道路，只要有野草丛生的问题且在市议会辖区，该议会都有义务去处理。然而，罗克强近日却在文告中要求他“辞官”，原因是他要求罗克强清除长得过高的野草。

对此，他解释，过去两个月，联邦政府用于2018年的割草拨款，已让前朝政府所委任的承包商用完，所以今年11月及12月不会有相关拨款。

“人联党却说拨款被砍，但经过我向财政部查询，拨款并没被终止，反之是承包商索求太多，并在今年10个月内用尽全国为数8亿令吉的相关拨款。”

基于野草有损市容，张健仁便要求罗克强，并解释有关数个联邦大道在巴达旺辖区内，所以可动用市议会职员或承包商去割草。

■除草费不贵

广告

张健仁指出，近日，他曾自掏腰包让人清除石角路区的野草，且费用不到200令吉，耗时也不超过1小时。

他补充，罗克强也在文告中提到，有人联党员投诉联邦大道野草课题。经过了解得知，是包久松透过民众服务热线（Talikhidmat）投诉。

■包久松之意不在酒

张健仁称，包久松的投诉内容包括，游客反映机场至市区路段野草没清除等。有关单位所给予回应也指，联邦道路的野草，预计会在明年1月收到拨款后由砂工程局负责清除。

广告

“包久松‘醉翁之意不在酒’，而是在于投诉。事情也是罗克强及包久松一唱一和。”

同时，他强调，人联党峇都吉当支部青年团秘书陈皓洋也与脸书上署名为“Hui Tai Lang”的民众陈利恒，在近日分别就割草之事向砂反贪污委员会报案。

他说，陈利恒更要求反贪会调查前首相拿督斯里纳吉、财长林冠英、张健仁及割草承包商。他反问，这与他及林冠英有何关系？为何不调查工程局？

他认为，综合以上4点，这是4人所上演的闹剧。

无论如何，张健仁强调，他作为平民尚且愿意自费割草，所以，市议会没道理不去割草，况且这不需花费很多钱。

“只要在12月中自行割一次即可，1月联邦拨款就到了。这种事，难道罗克强做不到？”

他认为，罗克强不适合做市议会主席，因为该职位在过去等同于地方父母官，他表示对此感失望。