魏家祥：新土著议程非平等机会‧“火箭立场是什么？” 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，土团党总裁丹斯里慕尤丁提出新土著议程，强调新政策的目标是拥有平等成果，而不是平等机会，那么行动党的立场是甚么？支持或反对？

（亚依淡30日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，土团党总裁丹斯里慕尤丁提出新土著议程，强调新政策的目标是拥有平等成果，而不是平等机会，那么行动党的立场是甚么？支持或反对？

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魏家祥今日在脸书贴文说，面对如此荒谬偏激的政策，行动党主席陈国伟却只敢说“只是建议，须经过希盟讨论”。

他说，这个“静静党”连反对都不敢说一声，42席，42席啊！试问地方议会选举U转，有问过行动党吗？坚持建弯桥，又有问过行动党吗？

“我差点忘了，应该都问过行动党，因此才会出现上次首相敦马哈迪打脸行动党元老林吉祥的事情，在巫统议员跳槽的课题上，敦马直接表示林吉祥也认同的。”

他表示，看来希盟内部讨论只是形式，行动党终究会支持的，行动党哪里敢向新土著议程说不，行动党只不过是土团党派来灭华的工具。