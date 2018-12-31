亲人借名买屋申贷‧宜早办转名手续？ 从来信叙述，先生姐姐因财务问题，无法以自己名字购买房屋，因此，借用弟弟就是Michelle先生的名字购买，不晓得只是贷款合约，或是买卖合约都是Michelle先生的名字？

Michelle读者说，10年前，我先生的姐姐因为财务上的问题，借用我先生的名字，购买了一间双层排屋，几年后又以该房屋再向银行贷款。

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她说，先生姐姐以该房屋申请贷款再融资的文件，都不在我们手上，以下是我想请问的问题：

1）我先生现在换了新的工作，薪金没以前那份高，想要再买车子，是否可行？

2）假如把房屋的名字转换到先生姐姐名下，会面对甚么问题、或者会有甚么麻烦？

3）如果暂时不换名字，将来我们会面对甚么问题？

答：购屋者协会中文组主任陈钟灵说，先说假如暂时不转换名字，就是将房屋的名字，从Michelle先生转到先生姐姐名下的问题，麻烦的问题很难预测，我们的建议是：最好早日办理转名手续。

从来信叙述，先生姐姐因财务问题，无法以自己名字购买房屋，因此，借用弟弟就是Michelle先生的名字购买，不晓得只是贷款合约，或是买卖合约都是Michelle先生的名字？

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还有Michelle先生姐姐前几年，又将房屋拿去再融资，房屋是Michelle先生的名字，文件是由Michelle先生签署，为何相关文件是由Michelle先生姐姐保管？

不论是贷款合约或是买卖合约，又或者是两项合约，在办理转换名字的手续，都需要支付律师费和印花税，与一般的转手交易手续是一样的。

在办理转换名字时，律师费和印花税是以产业价格为计算基础，而且必须确保Michelle先生姐姐的财力，能符合贷款资格，不然，一切的努力可能难有成果。

提到律师费与印花税的征收，林若辉律师说，假设以50万令吉计算，律师费是首50万令吉1%：5000令吉，印花税的征收架构是：首10万令吉1%：1000令吉、接下来至不超过40万令吉2%：8000令吉，总共9000令吉。

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假设Michelle先生的姐姐有领取产业贷款，就以贷款80%或40万令吉来计算，40万令吉的律师费：4000令吉，印花税是贷款额的0.5%：2000令吉，这尚未包括其他杂项收费。

因此，律师费和印花税加起来，数目相当庞大，单单买卖合约和贷款合约的律师费和印花税，已需要1万6000令吉，加上其他收费，保守估计需要2万令吉，而且是以产业价格50万令吉计算，假如房产市价不只50万令吉，这两项收费的数目会更高，这些都是Michelle先生姐姐需要支付的。

另外，如果先生姐姐没有按期偿还房屋贷款，好比说面对财务问题，拖欠房屋贷款分期，银行将向Michelle先生追讨，包括发律师信等行动，特别是假如拖欠的期数多、累积数目庞大。

房贷庞大 车贷或难批

提到Michelle先生如果准备购买车子，由于转换工作，收入没有之前高，是否可行的问题，陈钟灵说，这要看准备购买车子的价格，Michelle先生姐姐借用名字购买的房屋，贷款分期的数额是否大。

如果房屋贷款分期数目庞大，或者Michelle先生还有其他的房屋贷款分期未还清，银行会以Michelle先生财务负担沉重，不批准他提出的汽车贷款申请，或是申请贷款8万令吉，只获批准5万令吉的贷款，这种情况也可能发生。