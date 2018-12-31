李文材：禁烟牌没严格规定．烟头可向左或右 卫生部副部长李文材表示，卫生部并没有严格规定禁烟告示的格式，惟告示的标准尺寸为40公分x50公分，业者可张贴小于标准尺寸的告示，但不鼓励小过标准尺寸的一半。

李文材（左二）展示禁烟告示的标准尺寸。左一为莫哈末扎冠，右一起为吴耀君和李存孝。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保30日讯）卫生部副部长李文材表示，卫生部并没有严格规定禁烟告示的格式，惟告示的标准尺寸为40公分x50公分，业者可张贴小于标准尺寸的告示，但不鼓励小过标准尺寸的一半。

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“业者可使用复印的禁烟告示，告示上也可出现不同语言的‘禁止吸烟’字眼或列明违令罚款字眼等，至于禁烟图案的烟头向左或向右都无所谓，告示上有无政府机关的标志也无所谓。”

也是务边区国会议员的李文材今日到怡保拉沙沙央花园进行杜绝骨痛热症大扫除活动时，发表谈话。

他指出，从1月1日起正式实施扩大禁烟措施后，所有食肆业者都必须在显眼处张贴至少一张禁烟告示，否则可被罚款最高3000令吉。

没委代理售禁烟告示

李文材也说，卫生部和政府机关并没有售卖也无委任任何代理销售禁烟告示，该部警惕业者勿受骗，也警告投机者勿利用政府或政党的名义牟利。

他透露，该部接获投报指有投机分子冒充卫生官员向业者兜售设计精美且印有政府机关或政党标志的禁烟告示，他澄清该部并没有委任代理销售禁烟告示，也不会这么做。

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根据法令，冒充卫生官员牟利的做法将抵触刑事法典第170条文（冒充公务员），一旦被定罪可被判监禁不超过两年或罚款。

出席者包括怡保市政厅秘书莫哈末扎冠和怡保市议员吴耀君。

李存孝：有人假冒卫生官兜售

霹雳州行政议员兼兵如港州议员李存孝披露，早前接获业者投诉有投机分子假冒卫生官员在兵如港兜售设计精美并印有政府机关标志的告示，售价10令吉一张，甚至还给予买三送一的优惠。

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“他们自称代表卫生局销售禁烟告示，并以错误的政府指南作为销售手法哄骗业者，执法单位正在掌握证据，以向不法之徒采取行动。”