全球首宗·苹果最贵新机iPhone Xs Max传爆炸事件
2018-12-31 11:27
全球首宗·苹果最贵新机iPhone Xs Max传爆炸事件
iPhone Xs Max是苹果公司目前卖出的最贵手机，但日前该款手机传出全球首宗爆炸事件，美国一名男子刚买iPhone XS Max不到三周，手机就在裤袋中突然着火，导致他皮肤烧伤和裤子穿洞。
iPhone Xs Max是苹果公司目前卖出的最贵手机，但日前该款手机传出全球首宗爆炸事件，美国一名男子刚买iPhone XS Max不到三周，手机就在裤袋中突然着火，导致他皮肤烧伤和裤子穿洞。
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据《iDrop News》报道，住在俄亥俄州哥伦布市的男子表示，他在12日午休时，嗅到裤袋中的iPhone XS Max发出异味，还感受到手机散发大量的热量。
一开始他并不以为意，可当手机开始冒出绿色和黄色的烟雾时，他才惊慌地躲到房间内脱下裤子，这时手机已开始着火，所幸火势及时扑灭。
男子之后将手机拿去Apple Store反映，苹果公司无法解释为何手机会在毫无预警的情况下着火。在数次投诉后，苹果公司答应会提供一台新的手机给他，但男子不满苹果的处理方式的态度，目前在考虑向是否要提告苹果公司。
（综合）
Man In Ohio Claims Apple's iPhone XS Max Exploded In His Pocket https://t.co/w6IvaO10vL pic.twitter.com/N5wKyGP3jZ— Redmond Pie (@RedmondPie)December 30, 2018广告
文章来源：星洲网·2018.12.31
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