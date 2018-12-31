全球首宗·苹果最贵新机iPhone Xs Max传爆炸事件 iPhone Xs Max是苹果公司目前卖出的最贵手机，但日前该款手机传出全球首宗爆炸事件，美国一名男子刚买iPhone XS Max不到三周，手机就在裤袋中突然着火，导致他皮肤烧伤和裤子穿洞。

iPhone Xs Max是苹果公司目前卖出的最贵手机，但日前该款手机传出全球首宗爆炸事件，美国一名男子刚买iPhone XS Max不到三周，手机就在裤袋中突然着火，导致他皮肤烧伤和裤子穿洞。

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据《iDrop News》报道，住在俄亥俄州哥伦布市的男子表示，他在12日午休时，嗅到裤袋中的iPhone XS Max发出异味，还感受到手机散发大量的热量。

一开始他并不以为意，可当手机开始冒出绿色和黄色的烟雾时，他才惊慌地躲到房间内脱下裤子，这时手机已开始着火，所幸火势及时扑灭。

男子之后将手机拿去Apple Store反映，苹果公司无法解释为何手机会在毫无预警的情况下着火。在数次投诉后，苹果公司答应会提供一台新的手机给他，但男子不满苹果的处理方式的态度，目前在考虑向是否要提告苹果公司。

（综合）