全球首宗·苹果最贵新机iPhone Xs Max传爆炸事件

iPhone Xs Max是苹果公司目前卖出的最贵手机,但日前该款手机传出全球首宗爆炸事件,美国一名男子刚买iPhone XS Max不到三周,手机就在裤袋中突然着火,导致他皮肤烧伤和裤子穿洞。

据《iDrop News》报道,住在俄亥俄州哥伦布市的男子表示,他在12日午休时,嗅到裤袋中的iPhone XS Max发出异味,还感受到手机散发大量的热量。

一开始他并不以为意,可当手机开始冒出绿色和黄色的烟雾时,他才惊慌地躲到房间内脱下裤子,这时手机已开始着火,所幸火势及时扑灭。

男子之后将手机拿去Apple Store反映,苹果公司无法解释为何手机会在毫无预警的情况下着火。在数次投诉后,苹果公司答应会提供一台新的手机给他,但男子不满苹果的处理方式的态度,目前在考虑向是否要提告苹果公司。

(综合)

Man In Ohio Claims Apple's iPhone XS Max Exploded In His Pocket https://t.co/w6IvaO10vL pic.twitter.com/N5wKyGP3jZ