转移房产手续可否自办？ 陈钟灵说，老张读者在信中提供的资料不多，例如房屋是位于永久地契，或是租赁契约的土地上，如果是租赁契约房产，在申请转移过程中，需要向有关当局，例如州政府、土地局提出申请，申请获批才能继续下一个步骤。

读者老张来信提问转移房产手续，是否可以自己办理的问题，他在信中指出，下列两项房产，如果不通过律师楼办理，而是由自己办理，是否可行？

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1.房屋是由父亲的名字转给儿子，没涉及金钱交易。

2.房屋卖给儿子，儿子自己付钱购买，没有向银行贷款。

答：陈钟灵说，老张读者在信中提供的资料不多，例如房屋是位于永久地契，或是租赁契约的土地上，如果是租赁契约房产，在申请转移过程中，需要向有关当局，例如州政府、土地局提出申请，申请获批才能继续下一个步骤。

根据了解，自己上土地局办理需要花不少时间，因为我们不像律师楼的职员，他们比较熟悉办理手续的部门，有些时候，不是跑一次就可以办妥，这间中所需的时间、精神，不是金钱可以衡量的。

关于儿子自己付钱购买房屋的问题，如果儿子收入不错，过去多年做好呈报所得税的工作，以现金购买房产，应该不成问题，假如是相反情况，可能会被内陆税收局追问。

另外，假如儿子之前售卖了一间房屋，扣除卖屋开销，还剩下一笔资金，那么以现金购买房屋，问题应该不大。