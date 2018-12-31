新屋只有临时入住文件‧申贷有困难吗？ 陈钟灵指出，购买二手房屋时，假如有关房屋只拥有临时入住文件，银行可基于这个原因拒绝批准；因此，要看个别银行的决定，也胥视个别申请者的财务条件是否理想。

雪兰莪州的陈小姐说，她最近想买一间建好不久的房屋，业主准备以原价出售，那一区的房屋还未有正式入住文件。

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当地居民说，因为还有一些路段未建好，因此，地方政府只发出临时文件，另外，有关房屋是99年地契产业。

1）房屋尚未有正式入住文件，申请房屋贷款会有困难吗？

2）除了道路还没有建好，地方政府还可基于甚么原因，不发出正式入住文件给购屋者？

3）所谓的99年地契是从何时算起？

4）99年租赁地契会有个别地契吗？

答：陈钟灵指出，购买二手房屋时，假如有关房屋只拥有临时入住文件，银行可基于这个原因拒绝批准；因此，要看个别银行的决定，也胥视个别申请者的财务条件是否理想。

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除了道路还没有建好，地方政府也可基以其他基本设施，譬如菜市场、熟食中心、住宅区内休闲公园未建好，不发给正式入住文件。

99年租赁地契也有个别地契，另外，99年地契是从发展商提呈总地契给土地局申请分割、土地局正式批准分割为个别地契那天算起。