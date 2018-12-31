指不符国情·5组织报案反倒数活动 元旦跨年倒数活动不符合国情，直落甘望公青团联合4个马来非政府组织向警方报案，反对跨年倒数活动的主办！

直落甘望公青团联合4个马来非政府组织向警方报案，反对跨年倒数活动的主办。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申30日讯）元旦跨年倒数活动不符合国情，直落甘望公青团联合4个马来非政府组织向警方报案，反对跨年倒数活动的主办！

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由芦骨Tasik Villa酒店前主办的倒数跨年活动，将在明日举行，然而却遭遇非政府组织的以活动带来负面影响，而反对活动的主办。

今日出席抗议活动的除了直落甘望公青团、4个马来非政府组织外，据称波德申巫裔市议员法伊扎也是反对者之一，惟该名市议员，没有出现在现场。

直落甘望公青团团长莫哈末法纳兹尔指出，他是于日前才接获有关活动的主办，但因为主办单位曾经于2016年，在雪邦主办倒数活动时酿成悲剧，其中6人在活动中接触毒品，导致2人死亡。

他担心，这次活动将会发生相同的悲剧，据他所知，该主办单位是因为不被允许在雪邦主办，而临时改到芦骨进行。

他认为，在明日活动上，不但会出现男女开放交流，而且不排除会出现大量酒精，以及滥用毒品的事件。

基于上述理由，他与其他组反对这项倒数活动的主办，也认为该活动不符合社会文化。

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他也希望透过向警方报案，能够在明日加派人手，避免悲剧的发生。