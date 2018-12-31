英超掌门人继任者生变 根据英超联赛30日发布的声明，此前已被官方宣布将继任英超联赛首席执行官的苏珊娜·丁内奇表示，自己无意担任这一职务。英超联赛提名委员会已重启考察工作，正与其他候选人谈话。

（英国·伦敦31日讯）根据英超联赛30日发布的声明，此前已被官方宣布将继任英超联赛首席执行官的苏珊娜·丁内奇表示，自己无意担任这一职务。英超联赛提名委员会已重启考察工作，正与其他候选人谈话。

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11月，英超联赛官方宣布，丁内奇将于2019年初接替已任职近20年的理查德·斯丘达莫尔，担任英超联赛首席执行官。

根据英超官方最新声明，丁内奇主动提出将不担任英超首席执行官。此前被官宣为英超联赛继任掌门人后，丁内奇曾说：“在各家具部的支持下，我希望能在未来延续英超联赛的成功。”

斯丘达莫尔1999年开始担任英超联赛首席执行官，英超联赛在他任上营收大增，电视转播费遥遥领先于欧洲其他足球联赛。今年6月，他宣布将卸任现职。此后，切尔西俱乐部主席布鲁斯．巴克等英超俱乐部负责人牵头启动继任者考察工作，并与丁内奇达成一致。

英超官方声明表示，提名委员会已重启考察工作，在做出最终任命前，不会发表更多关于此事的评论。

（新华社）