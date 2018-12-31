柔董联特大通过修章·陈大锦：仍是董事长没违章 柔佛州华校董教联合会今日召开特别大会通过修章，身份曾遭质疑的董总主席兼柔董联会主席陈大锦强调，他目前仍是峇株巴辖五校董事会董事长，也依然是柔董联会的合法主席，并不违反章程。

出席柔董联会特大的会员学校代表一致举手通过修改英文版章程。（图：星洲日报）

（柔佛．居銮30日讯）柔佛州华校董教联合会今日召开特别大会通过修章，身份曾遭质疑的董总主席兼柔董联会主席陈大锦强调，他目前仍是峇株巴辖五校董事会董事长，也依然是柔董联会的合法主席，并不违反章程。

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他在特大结束后表示，先前章程翻译错误引起误会，翻译官已提呈公函给社团注册局作出说明，今日召开的特大也已顺利通过修章事宜。

“纠正章程是为了合法化，不是为我铺路，因为截至12月31日午夜12时，我还是（峇株巴辖五校董事会）董事长，并非不合法。”

他指出，今日召开特大是根据社团注册局的指示行事，主要是为了纠正翻译官的翻译失误，征求会员的同意，纠正2017年3月5日通过修改章程的第4.2条及6.3条英文内容。

召开特大只是顺势而为

他提到，社团注册局指章程的翻译失误为技术问题，但依据法律，通过议案超过60日，必须重新召开特大批准才能修改。

他也透露，早在今年12月初已有会员提醒章程问题，而根据规章，召开特大需要有五分之一的会员学校，即至少45所会员学校要求召开，方为合法。

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“现共有68所会员学校联函要求修章，召开特大只是顺势而为，一切皆照章行事，不知不合法之说从何而来。”

他指出，依照章程第7（c）条例，柔州董联会召开特别大会，须有224所会员学校超过半数派代表出席，即至少要有113所会员学校出席特大，而今日的特大有123所会员学校派代表出席，已超出一半单位，出席人数高达176人，特大完全是合法召开。

柔董联会修改后的章程如下：4.2会员学校以当年之董事长与校长为当然代表或会员学校可委任一位在任董事或董事会顾问或一位学校行政人员或家协成员为当然代表。

6.3本会属下各县发展华小工委会委派一位代表为当然理事，但必须是来自学校董家教成员或现任董事会顾问。