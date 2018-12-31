马吉德：促进友谊重要管道·马中艺术合作空间大 马中友好协会会长拿督马吉德说，马中两国在文化艺术领域有许多可以合作的空间，不但可以促进艺术的交流，更可以加深两地人民的相互了解，是促进民间友谊的重要管道。

沈陈耀娥（左起）、加里尔、谢有锡、陶秀珍、马吉德、谢忝宋、尤索夫阿末、沈哲初和朱基菲里，共同为陶秀珍画展开幕剪彩。（图：星洲日报）

（吉隆坡30日讯）马中友好协会会长拿督马吉德说，马中两国在文化艺术领域有许多可以合作的空间，不但可以促进艺术的交流，更可以加深两地人民的相互了解，是促进民间友谊的重要管道。

广告

马吉德是昨天为陶秀珍新春慈善个人画展主持开幕时说，马中友好协会自1992年成立以来，不遗余力促进马中两国在五大领域的合作交流与友谊，包括经济贸易、青年交流、文化艺术、体育和旅游。

陶秀珍首次来马办个展

他说，马中友好协会曾经多次在中国推动艺术交流活动，包括由连城画廊拿督沈哲初主导的多位马来西亚友族画家到北京和西安等地举办画展，获得良好的评价。

陶秀珍是中国国家一级美术师，也是安徽省美术家协会会员，以及北京市丰台区美术师协会理事。这是陶秀珍首次在马举行个人画展，这次展出的40幅作品包括山水和花鸟两大类。

出席这项画展的嘉宾包括联办单位新海峡时报总执行长拿督斯里加里尔、国家画廊前馆长拿督尤索夫阿末、沈哲初、拿汀沈陈耀娥、吉隆坡美术学院创办人谢有锡、草堂门金石书画会创办人谢忝宋和钟正山等书画界人士。

由连城画廊和Galeri Prima联合主办陶秀珍迎春慈善个展，从2018年12月29日起在吉隆坡Galeri Prima展出至2019年1月5日。画展是以义展形式举办，收入将悉数捐献予不幸人士。欢迎各界人士踊跃前往参观，并寄予慈善事业大力支持。

广告

展出地点：Gelari Prima，Balai Berita Bangsar,31,Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur。