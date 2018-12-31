配合民众跨年·机场快铁与支线加班次 配合人民在跨年夜乘搭公交的需求，机场快铁有限公司（ERL）宣布联合吉隆坡机场快铁（KLIA Ekspres）和机场支线服务（KLIA Transit）的服务，以增加快铁班次，直到2019年1月1日的凌晨1时。

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）配合人民在跨年夜乘搭公交的需求，机场快铁有限公司（ERL）宣布联合吉隆坡机场快铁（KLIA Ekspres）和机场支线服务（KLIA Transit）的服务，以增加快铁班次，直到2019年1月1日的凌晨1时。

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该公司发文告指出，吉隆坡机场快铁和机场支线服务将从凌晨12时开始提供联合服务，以在快铁路线的每一站，即吉隆坡中环广场、南湖镇、布城和赛城，以及沙叻丁宜站都停下。

“从吉隆坡国际机场（KLIA）/吉隆坡第二国际机场（KLIA2）至吉隆坡中环广场的时间表没有任何改变。”

欲了解更多详情，可浏览吉隆坡机场快铁官网（http://www.KLIAekspres.com）或脸书、Instagram及推特。