烹饪北京烤鸭有规范 中国北京市餐饮行业内首个与北京烤鸭相关的烹饪规范标准上周五正式公布，明年2月1日起实施，其中规定鸭子重量在2.5到3公斤，丰满膘足，无破皮，无淤血，鸭掌红润，体型匀称，腰部呈圆形，皮肤呈乳白色，表面干燥、无鸭毛。而配料也有讲究，标准规定为荷叶饼20张、白砂糖10克、甜面酱120克、葱丝100克、黄瓜条150克。

（图：网络照）

（中国．北京31日讯）中国北京市餐饮行业内首个与北京烤鸭相关的烹饪规范标准上周五正式公布，明年2月1日起实施，其中规定鸭子重量在2.5到3公斤，丰满膘足，无破皮，无淤血，鸭掌红润，体型匀称，腰部呈圆形，皮肤呈乳白色，表面干燥、无鸭毛。而配料也有讲究，标准规定为荷叶饼20张、白砂糖10克、甜面酱120克、葱丝100克、黄瓜条150克。

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《新京报》报道，有关规范对挂炉、焖炉烤鸭的术语和定义、原辅材料及要求、烹饪器具、制做工艺、装盘成型及食用方式、品质要求等方面做出了具体规定。

北京烹饪协会会长云程说，希望通过京菜标准的认定，使京菜技艺和文化得以传承和弘扬，提升品质。而烤鸭标准是作为京菜标准的开篇，接下来将正式启动中国京菜标准的制定。