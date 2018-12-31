IG抛震撼弹·吴天瑜宣布与拍拖6年男友结婚 大马视后吴天瑜在2018年结束前抛震撼弹，在IG宣布自己要嫁人了！她上载一张“钻戒后有两人亲密剪影”的合照，写上“Yes,I DO。就这样，2018我们画下了完美的句号。”

（图：脸书）

（吉隆坡31日讯）大马视后吴天瑜在2018年结束前抛震撼弹，在IG宣布自己要嫁人了！她上载一张“钻戒后有两人亲密剪影”的合照，写上“Yes,I DO。就这样，2018我们画下了完美的句号。”瞬间涌入粉丝和大马艺人们恭喜声不断，连好闺蜜黄翠如也留言祝福，“满满的祝福，一生的祝福，我的最爱你一定要永远幸福啊。”

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吴天瑜一宣布喜讯，Jojo吴俐璇、高艺、王淑君、罗忆诗、黄启铭、萧丽玲、许亮宇、蔡河立、林佩盈、张惠虹等人纷纷送上祝福，连蔡佩璇也表示“2018年最棒的消息，祝你幸福。”

吴天瑜曾在2014年《金视奖》以《香火》拿下最佳女主角及最受欢迎女艺人奖，2017年则以她制作兼主演的《《心门》荣获第12届《首尔国际电视节》颁奖典礼颁发“亚洲明星奖”。吴天瑜成为2014《金视奖》双料视后时，曾在台上忘形喊出男友名字：“Jo我要结婚了，你听到了没有？”不过，Debbie到后台受访时却否认“宣布”婚讯，更失忆否认曾在台上说出男友的名字“Jo”。

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吴天瑜接获《星洲娱乐》祝贺电话时承认，未婚夫就是当时的Jo。“我一直很低调，只因为他是圈外人，他是来自太平的生意人，我们拍拖6年了。”不过，她表示求婚一事早在几个月前就发生，“我只是以这来为2018年作为总结，但一在IG发布后，朋友们四面八方的祝福让我吓到了。”

她表示自己一直认为求婚这件事有点尴尬，对这仪式有些恐惧，“他计划了好几个月，在朋友的合作下成功把我‘骗’到手。矛盾的我后来才发现，原来这件事这么重要，我在那一刻是这么的感动。”她表示，因为2019年上半年的工作已排满，所以还不知道会在2019或2020年“完成”结婚这件事，“我和他已有共识，只是要给家人一个仪式。”

大马艺人在2018年“求婚潮”不断，继李吉汉在韩国向女友成功求婚后，陈珂冰假办新歌发布会向凌加峻“反求婚”，温力铭也在伦敦向女友成功求婚，而吴天瑜赶在2018年结束前也宣布喜讯，让大马娱乐圈再添喜事。