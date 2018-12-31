食店设吸烟区 . 古晋北市禁烟自有一套 正当联邦政府强制明年1月1日起实行禁烟令闹得沸沸扬扬之时

古晋北市市政局在砂督商业区公园设立吸烟区。

(古晋30日讯)正当联邦政府强制明年1月1日起实行禁烟令闹得沸沸扬扬之时，古晋北市市政局在禁烟方面却采取一套斟酌方式处理，在饮食中心设吸烟与非吸烟区，同时也在特定公共场所设吸烟区。

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古晋北市市政局行政委员拿督黄鸿圣表示，当局在禁烟方面，不能一味强硬执法，而须按部就班，卫生部与受受影响业者及相关机构须进行沟通。



■兼顾尊重民众习惯



黄鸿圣指出，卫生部如此仓促落实禁烟令，似乎还没有完全做好准备和教导人民，也没设立吸烟区让烟民在集中空间吸烟。



“这就像我们呼吁人们勿随意丢垃圾，但是却没有准备足够的垃圾桶给民众方便。”



他称，吸烟是个人习惯，当局在禁烟时也要尊重人民的习惯。



黄鸿圣今日接受星洲日报访问时，如是说道。

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■公园亦设吸烟区



黄鸿圣表示，古晋北市市政局人性化地斟酌处理吸烟课题。



他说，当局也在三天前完成在砂督区公园设立吸烟区，让烟民在吸烟区吸烟，不影响其他人。



“古晋北市市政局这么做，不是鼓励人们吸烟，而是采取两全齐美的方案。”

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他指出，当局设立吸烟区，用意不是鼓励人们吸烟，而此举也不应该被政治化。



■学习外国做法



黄鸿圣称，此举是从国外考察的点子，新加坡也是如此，尽管落实禁烟法令，同时也是设有吸烟区。



他表示，当局其实很早就落实禁烟令，并采取与饮食业业者事先沟通的方式，由业者自行划分吸烟与非吸烟区。



他指出，至于联邦卫生部推出的禁烟令，是由卫生局负责执法，而隶属联邦的砂拉越卫生局是否有足够人手进行执法，这才是关键。



