还有2年缓冲期．黑鞋白鞋都受欢迎 尽管教育部宣布2021年才全面实行政府学校学生穿黑鞋的措施，惟白鞋依然受到家长与学生的青睐！

业者在鞋架上张贴《星洲网》报道教育部从年起，政府学校全面落实学生穿黑鞋政策的新闻。（图：星洲日报）

（吉隆坡30日讯）尽管教育部宣布2021年才全面实行政府学校学生穿黑鞋的措施，惟白鞋依然受到家长与学生的青睐！

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《大都会》社区报记者今早走访吉隆坡怡保路一带的学生用品商店时，受访的商家披露，白鞋与黑鞋的销量各半，都有一定的顾客。

商家表示，他们所售卖的白鞋、黑鞋、白袜与黑袜都拥有足够的货源，让家长选购。

同时，也有商家指听说部份学校鼓励学生继续穿白袜配白鞋，因此白袜与白鞋依然受欢迎，有颇高需求量。

无论如何，距离落实有关政策的2021年还有2年的缓冲期，但商家相信白鞋会逐渐被淘汰，因此会视情况逐步缩减白鞋的进货量，同时提供折扣优惠，以尽快清掉白鞋存货。

开学前一周

家长拥往添购用品

受访商家表示，由于开学的一周前往往是购买开学用品的黄金期，许多家长都会最后一分钟冲刺，蜂拥到商店添购孩子的开学用品，因此有部份商家也特别聘请兼职员工，以应付客流量。

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同时，记者在现场发现无论是黑鞋或白鞋，两者依然获得家长与学生的青睐。

购买黑鞋的家长表示，黑鞋不易肮脏，而且不必购买鞋粉；而选购白鞋的家长则表示，孩子已经习惯穿白色校鞋上学，因此新学校年会继续穿回白鞋。

穿黑鞋的学生必须搭配黑袜，因此黑袜的销量也因而提升。图为一名消费者为孩子挑选黑袜。（图：星洲日报）

学生试穿黑校鞋，以准备2019年新学年使用。（图：星洲日报）



贺先生（信泰公司业者）：华裔多数选购白鞋

“教育部宣布2021年全面落实学生穿黑鞋措施，近期黑鞋白鞋的销量各半。我们发现较多华裔家长或学生选购白鞋，异族同胞则选择黑鞋。

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白鞋和黑鞋各有需求量，不过部份学生不选择黑鞋的其中一个原因是，黑鞋穿久后会脱色。

我们也听说有部份学校鼓励学生继续穿回白色校鞋，所以白鞋还是颇畅销。

无论如何，我们会先暂停白袜的进货量，先清掉存货后才视情况添加货量。

我们特别推出白鞋折扣50%的优惠，小学生校鞋售价大约18令吉，而中学生校鞋则是四十多令吉；至于黑鞋则折扣10%，以回馈客户。

一般上家长们都会提早为孩子购买开学用品，不过开学前一周是黄金期，所以这几天会比较多人潮。”

尽管教育部让学生在2019年学年自行选择穿黑鞋或白鞋，但不少家长还是选购白色校鞋与袜子给孩子。（图：星洲日报）



郑永康（源兴文具店业者）：自行吸纳涨幅

“政府9月起实施销售税税制后，供应商没有即刻调涨物价，大约在10月、11月才进行调整，物价确实比消费税时期高，但配合‘回到校园’（back toschool），我们目前是自行吸纳涨幅，毕竟都是做熟客的生意，而且部份顾客都是来自单亲家庭，若太快涨价，会增加家长的经济负担。

此外，配合‘回到校园’的高峰期，这个学校假期我们特别聘请兼职员工，以应付庞大的客户量。家长通常是先买完校服、书包等开学用品后，才添购文具。

由于学生还不知道要使用什么、多少本作业簿，要等到开学后才知道，因此首两周也会陆续有家长前来添购文具与簿子。”

叶忠洪（金兴百货业者）：白鞋提供折扣优惠

“白鞋与黑鞋的销量是50:50，因为政府是在2021年才全面落实学生穿黑鞋的政策，白鞋依然有需求量，所以不少学生都选择继续穿白鞋。

我们也会视情况减少白鞋的货量，同时也提供折扣优惠。目前小学生的校鞋售价为十多令吉，中学生的校鞋则折扣20%。”

邓先生（家长）：读中学孩子喜欢黑鞋

“我其中2个就读中学的孩子喜欢穿黑鞋，所以这次特别为他们添购黑色校鞋及黑袜。

黑鞋会比较方便，孩子们上体育课运动时也不怕弄脏黑鞋，容易清洗，也不必购买涂抹白鞋的鞋粉。

4名孩子会延用大部份的学校用品，校服、书包等物品依然保持良好状态，因此我这次添购开学用品上没有花费太多开销，大约百余令吉。”

赵秀琴（家长）：为女儿买白鞋竟售罄

“我的女儿已经习惯穿白色校鞋，早前我前往增江北区一家学生用品商店，发现其鞋码的白鞋竟然售罄缺货，所以星期日（30日）特地到怡保路购买。”