陈佩丝．迷魂党“进军”购物广场 从以前到现在都不断听闻迷魂党在新村或巴刹一带，他们假借与单独妇女或年长一辈说话，令他们在迷迷糊糊之下奉上多年的储蓄或金饰。

从以前到现在都不断听闻迷魂党在新村或巴刹一带，他们假借与单独妇女或年长一辈说话，令他们在迷迷糊糊之下奉上多年的储蓄或金饰。

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今次，迷魂党“进军”多间大型购物广场，他们会先问独自一人的民众会不会说华语，要求施舍一些吃饭钱，只要民众对上一眼并回答其问题后，即出现晕眩迹象，脑子一片空白。

也有民众申诉，他于赌场内也遇到迷魂党成员，当时一名女子不断要求他教她如何玩老虎机，并要求他转头望向她，所幸他立即离开现场，才不至于坠入圈套。

近期也有一名男事主在网络上帖文，指他在逛街期间遇到两名自称中国游客的女子，询问其是否会说华语，同时要求协助寻找餐厅位置，还称身上没有钱用餐，要求男子帮助。

男子拒绝后，两名女子还更衣继续寻找下一个目标，但万万没想到又遇上这名男子，男子赶紧将两人照片拍下，并向商场保安举报。在保安与民众的合作下，不仅成功逮捕两名女子，另外也在广场内逮捕另2名同党，送上警局。

相信迷魂党不仅仅只有这4人，还有其余同党在“干案”，他们或许来自一个集团或组织，专向单独男女下手，所以呼吁民众尽量勿单独行动，还是结伴出外，避免成为迷魂党的目标。