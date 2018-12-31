巴生圈定3年货市集．后日起开放申请 随着2019年的农历新年跫音将近，巴生市议会圈定3个地区充作年货市集，临时档口将在1月2至16日开放申请，有意赚“新年财”的小贩受促把握机会。

班达马兰新村大街舒苏路。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生30日讯）随着2019年的农历新年跫音将近，巴生市议会圈定3个地区充作年货市集，临时档口将在1月2至16日开放申请，有意赚“新年财”的小贩受促把握机会。

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3个被圈定的年货市集分别在巴生卫星市双溪布鲁13路（Jalan Sungai Puluh13）、班达马兰新村大街舒苏路（Jalan Susur），以及池龙花园柏拉沙里巷弄（Lorong Pelasari）。

巴生市议员谢秀向记者指出，每年的年关将近，就有不少小贩询问市议会有关年货市集事宜，而市议会也加紧脚步着手圈定年货市集将集中在华裔人口多的地点。

营业日从1月22至2月4日

她说，农历新年的年货市集的营业日是从明年1月22至2月4日，长达14天，申请费用总共638令吉。

她披露，缴交的费用包括抵押金300令吉、14天的营业准证70令吉（一天5令吉）、停车位63令吉（一天4令吉50仙）及清洁费200令吉，同时还有执照费为5令吉。

“年货市集的营业执照只供18岁以上的大马公民申请，并会优先考虑把执照给予居住在巴生的小贩。”

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谢秀指出，一旦申请获批后，申请者可直接缴付费用给市议会，同时一人只能申请一张准证。

她披露，年货市集摊格约10尺10尺，若是摊格前方的店家或业主有兴趣，市议会优先把营业准证发给他们。

“至于有兴趣在私人地办年货市集者，也可以提出申请，只要地点合适，市议会将允许摆档，最长期限为30天。”

谢秀：小贩须严格遵守条规

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谢秀指出，市议会为临时的市集定下条规，而获年货市集临时档口的小贩务必要遵守条规，包括不能转让或转租，只能售卖干货，严禁售卖烟火和翻版货。

她说，小贩也必须确保营业时不会影响交通，同时还得照顾营业地点的卫生。

她披露，基于在路边营业非常危险，过去曾发生交通事故，所以市议会将会到3个地区勘察，以圈定合适的停车位，让一些年柑货柜或小贩，可以在这些停车位上摆档。

“市议会必须严格管理路边摆档情况，市议会一旦圈定这些合适地点后，也欢迎小贩申请，先到先得。”

她补充，市议会目前已经圈定永安镇两个停车位地点，可供小贩申请临时摆档，欢迎有兴趣的小贩提出申请。

池龙花园柏拉沙里巷弄。（图：星洲日报）