巴生市会配合政策．设小组监督食肆禁烟 巴生餐饮业者看过来，配合联邦政府的最新禁烟政策，巴生市议会明年1月1日将开始推行各类餐厅及食肆禁止吸烟的辅导工作；惟业者和烟客都必须遵守特定指示，否则6月后将面对罚款或监禁对付。

餐饮业者必须在店内贴上“禁售香烟给年龄低于18岁者”和“禁止吸烟”告示，否则6月后会被罚款250令吉。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生30日讯）巴生餐饮业者看过来，配合联邦政府的最新禁烟政策，巴生市议会明年1月1日将开始推行各类餐厅及食肆禁止吸烟的辅导工作；惟业者和烟客都必须遵守特定指示，否则6月后将面对罚款或监禁对付。

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巴生市议员严玉梅表示，市议会卫生小组现已组成一支由该小组主任为首的团队，明年配合卫生部及巴生卫生局等，正式投入这方面的监督和辅导工作，而团队之后或会一分为二，兵分两路执勤。

明年起，任何餐厅或食肆都必须张贴“禁止吸烟”（4050公分大小）告示。（图：星洲日报）

餐厅和食肆需张贴“禁售香烟给年龄低于18岁者”（5060公分大小）告示。（图：星洲日报）



严玉梅：业者须贴2告示牌贴纸

她今日召开新闻发布会时指出，在1至6月的禁烟“适应期”，餐饮业者必须在营业单位贴上2种告示牌或贴纸，包括“禁售香烟给年龄低于18岁者”（5060公分）和“禁止吸烟”（4050公分）的告示。

“告示牌或贴纸必须符合标准尺寸，或字体清楚可见即可，倘若市场上无法购得告示牌或贴纸，暂时也接受影印版。”

她说，根据规范阐明，凡在准备餐点、用餐及上餐范围的10公尺内（包括冷气或户外），都不准吸烟，且需贴上禁烟告示，酒店宴会厅及餐车也一样。

她表示，政府以往只是限制在冷气餐厅或食肆内不准吸烟，惟目前已进一步扩大禁烟范围，希望大家能出于顾及全民健康的前提下给予配合，并且约束烟民自律，或减少吸烟，勿以身试法。

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没张贴禁烟告示将罚250

严玉梅表示，禁烟“辅导期”只有短短6个月，一旦6月之后，无论是餐厅或食肆若没张贴上述2种告示，每张告示或贴纸将被罚款250令吉，惟缓冲期颇长，餐饮业者和烟民无须过度恐慌。

“届时，如有顽固的餐饮业者一直无视劝告，不排除会被提控上庭，不贴告示会被罚款3000令吉或被判6个月监禁、没禁止食客吸烟罚款5000令吉或被判1年监禁、烟民吸烟罚款1万令吉或被判两年监禁、卖烟给18岁以下者罚款5000令吉及被控上庭。”

食客不听劝续吸烟

出示视频和证人作证据

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她指出，若餐饮业者已劝阻但食客却不听照样吸烟，则需出示证据，包括证人和闭路电视画面等，以证清白。

明年6月过后，茶室禁止吸烟。（图：星洲日报）