美啃老趋势增长‧近80%父母供养成年孩子 美林证券调查发现，有79%的美国父母，目前仍继续为成年子女支付大大小小生活开销，所花费的金额达5000亿美元（约2.1兆令吉），比他们本身的退休金额多上1倍。

养儿防老的观念，现在似乎已不适用。

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美林证券调查发现，有79%的美国父母，目前仍继续为成年子女支付大大小小生活开销，所花费的金额达5000亿美元（约2.1兆令吉），比他们本身的退休金额多上1倍。

《Mail Online》引用美国普查局资料显示，年纪介于18至34岁美国人，在2005年与父母同住的比率占26%，但在10年间（至2015年）增加8.1%，至34.1%，当中还有四分一啃老美国青年是不上学也不上班的。

美林证券调查还发现，高达63%的美国父母表示，为了子女，他们愿意牺牲本身财务安全。

UBS理财顾问Gary Cooper表示，父母千万不要爱之变成害之，这些美国父母的作法将会伤害子女的未来发展，呼吁这些父母应教会孩子财务自立，才有助子女日后人生中解决问题的能力。