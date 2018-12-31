灵市电子泊车售票机．已废不除变“装饰品” 灵市电子泊车售票机被废除后，不仅没有被移除，反而还沦为市区的“另类装饰品”？！

八打灵再也市政厅管辖区内有多达700架电子泊车售票机，仍未被移除。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）灵市电子泊车售票机被废除后，不仅没有被移除，反而还沦为市区的“另类装饰品”？！

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不少到灵市各地区光顾商店与用餐的驾驶人士，最近会发觉八打灵再也市政厅管辖区内的电子泊车售票机，被各类黑色塑料袋层层包裹住。

市民好奇为何不拆

《大都会》社区报记者日前到SS2商业区一带用餐时，也发现所有电子泊车售票机都包裹上塑料袋，上面还贴有鼓励人民下载“精明雪兰莪泊车”手机应用程式的贴纸。

看到这些“城市奇观”，市民不禁好奇，何以灵市政厅不拆除有关电子泊车售票机，何况当局已打赢一项终止与泊车私营公司Godell Parking公司的合约被起诉案件，而法庭也宣判该公司必须偿还市政厅高达600万令吉的管理泊车费欠款。

同时，八打灵再也市议员德力费南德斯在今年11月的常月会议总结时段致词时，高度褒扬市政厅法律组打赢4场官司，包括终止与该公司的合约。

王绥生询问后解答疑问

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八打灵再也市议员王绥生针对此项疑问接受《大都会》社区报访问时说，根据他向市政厅财务组主任了解，基于该公司已将该案件提交到上诉庭，因此灵市政厅管辖区内的电子泊车售票机，将在官司审结后才能被拆除。

他也不排除，一旦该公司在上诉庭败诉后，会继续把案件提交到联邦政府的高等法庭审讯的可能性。

据他了解，市政厅管辖区内有多达700个电子泊车售票机。

不过，王绥生说，尽管市民今后可选择使用“精明雪兰莪泊车”手机应用程式或固本来缴付泊车费；但相比之下，使用固本的人士会比较多，有高达50%；其次是购买月票，使用率达到39%，至于“精明雪兰莪泊车”手机应用程式的使用率为11%。

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