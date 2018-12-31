潘美珍．寻人 尽管，姐姐很想到大城市去找广哥，可是人海茫茫，又没有电话号码和住址，根本无从寻觅。

“姐，他既然失踪了那么多年。说不定已经结婚生子了，你又何必再留恋呢？”

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“妹，爱情的事，不是说放下就能放下，也不能说忘记就能忘记。即使他已经有家庭，我也想知道真相。爱就要爱得清清楚楚、明明白白。你懂吗？”

“姐，现在最重要的是你的健康。

其他一切都不重要。”

“我了解自己的身体状况。我时日无多了，我只想趁着有生之年，可以再见他一面。”

尽管已发布寻人启事，也动用网络的力量寻人。可仍然徒劳无功。

我永远都无法忘记姐姐离开那一刻的情景。

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“我还是等不到他。”姐姐流下最后一滴眼泪后，带着遗憾离去。

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姐姐走后，我着手安排她的身后事。在收拾遗物时，我发现一个漂亮的锦盒。我小心翼翼打开锦盒，里头有数张的照片，和一张泛黄的信纸。

照片是姐姐和一个男生的合照。我想这个男生应该就是姐姐苦苦等待的初恋男友广哥。

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之前，我一直有听姐姐说起她和广哥的爱情故事。他们原本是一对青梅竹马的小恋人。可惜广哥家境不好，所以爸妈反对他们在一起。

为了能让姐姐过上幸福的好日子，广哥决定离开家乡，到大城市去打工，赚钱后，把姐姐风光迎娶回家。

可是，据姐姐所说，广哥寄了一封平安信回来之后，从此就人间蒸发了。

“姐，大城市是一个花花世界。那里美女如云，说不定他去到那边就变心了。”

“我相信他，他是不会变心的。”

“这封信应该就是问题的关键了，说不定可以为我提供一点线索。”于是，我打开泛黄的信，并细读信纸上的内容。

“玲，我已平安到达，并且安顿下来了。一切都安好，请别挂心。

我很想你，为了你我会努力工作和存钱。我答应你，不用多久，我就会回来娶你了。你一定要等我。爱你的广哥上。”

信的尾端，还附上一组7个数字的号码和一个住址。可是字体却模糊不清，无法清楚知道写着什么。

突然，我想起姐姐曾经提起，当她收到这封信时，尾端的字体就因被雨水滴到而模糊不清，所以无法回信。从此，就失去了联络。

尽管，姐姐很想到大城市去找广哥，可是人海茫茫，又没有电话号码和住址，根本无从寻觅。

在彷徨无助间，我想起一位对科技很有研究的朋友。或许，他有办法帮我把模糊的文字变清晰。

阿炳果然是科技高手，他把我的信件扫描进电脑后，轻轻地敲几下键盘，就让那模糊的文字在瞬间重现清晰。

“这7个数目字应该就是电话号码。因为当年的电话号码，只有7个数目字而已。现在有电话号码和住址。你应该很快就能找到你想要找的人了。”

阿炳说。

我立即按照信上的号码，拨打电话给广哥，但该号码已停止使用。

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拿起行李，握着刚到手的地址，我起程到大城市去找广哥。

叮咚……叮咚……叮咚……“请问你找谁？”一个不是广哥模样的男人开门问道。

“你好，请问有一位叫刘阿广的人住在这里吗？”

“谁是刘阿广？”

于是，我便把姐姐和广哥的合照拿给他看。

“哦，是他！你是阿广的什么人？”

我只能一五一十把事情的来龙去脉告诉了这个男人。

“你来迟了十多年啦！这个阿广来到这里的第二天就被车撞死。由于我们都不知道他的家乡在哪里，有些什么亲人朋友，所以就简单帮他把身后事办一办就算了。”

“什么？广哥已经死了十多年了。”天啊，这是我从没想过的结局！

但，无论如何我总算完成了姐姐的心愿，帮她查到真相。事实证明，他们两人都是深爱着对方。

最后，我决定帮他们举办一场冥婚，因为我不想两人的爱情再有任何的遗憾了。

愿姐姐和广哥在另一个世界可以有情人终成眷属……