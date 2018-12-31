男童玩手机坠楼假新闻·双威辟谣促勿再转发视频 33岁烘培师李彩恩疑因工作问题，在双威金字塔购物广场坠楼身亡才事发2天，即有不负责任者以她坠楼后被拍下的视频造谣，绘声绘影说成是一名男童在电扶梯上因分心玩手机而坠下身亡，对死者家人造成二次伤害。

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）33岁烘培师李彩恩疑因工作问题，在双威金字塔购物广场坠楼身亡才事发2天，即有不负责任者以她坠楼后被拍下的视频造谣，绘声绘影说成是一名男童在电扶梯上因分心玩手机而坠下身亡，对死者家人造成二次伤害。

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实为烘培师坠楼案

对此，双威金字塔购物中心今晚于官方脸书专页上发文告澄清这起事件，并指该流传的视频是发生在3天前的坠楼案。

文告指出，管理层有注意到一则被指是一名男童因在玩手机而坠楼的消息，但这是子虚乌有的假消息，双威金字塔购物广场并没有发生任何男童坠楼事件。

“我要就此澄清这是一起假消息，网络上流传的短片也是发生在2天前的女子坠楼案。”

此外，双威金字塔购物广场也促请公众不要再转发这个假消息，并尊重死者家属，免对他们造成伤害。

33岁的死者李彩恩是在前天（28日）上午，与姐姐到双威金字塔购物广场逛街时，突然爬出1楼的栏杆跃下，坠落B2的一个电扶梯旁，其姐姐发现死者不知踪影四处寻人，最终发现死者已坠楼，痛哭失声。