驳船码头夜店出新招·卖神秘盒“抽”艳女 驳船码头夜店出新招，店外卖神秘盒，让顾客花50元（约150令吉）“抽”神秘艳女陪伴，做法引非议，公众以及业者纷纷谴责。

（新加坡30日讯）驳船码头夜店出新招，店外卖神秘盒，让顾客花50元（约150令吉）“抽”神秘艳女陪伴，做法引非议，公众以及业者纷纷谴责。

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近期，驳船码头一带的沙球劳路（Circular Road）出现了一间名为“神秘酒吧”的夜店，店外摆放了一辆红色的马赛地开篷车，以及一部自动贩卖机。

贩卖机购神秘盒

耀眼的贩卖机上印有粉红色标签，写着“神秘女郎”的字样，里面则摆着一个个粉红色的四方盒。顾客花50元，就能随机抽取其中一个神秘盒，带进店后，盒中指名的神秘女郎就会到台上表演钢管舞。

不愿具名的读者告诉《海峡时报星期刊》，他曾目睹夜店里的顾客和艳女公然在店内的沙发上爱抚及亲热。此外，夜店艳女也会邀请顾客为自己买酒，买得越多，赚取的佣金也就越高，甚至私下还可以有“特别安排”。

附近商家向《新明日报》透露，这类主要聘请菲律宾女郎当“陪酒”的夜店，单在同一条路上就有至少五六间。

不愿具名的酒吧负责人说：“女郎近期的做法越来越张扬，有时甚至看见一排六七人站在店门外，向路过的男子抛媚眼、勾肩搭背地拉客。”

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他说，附近不少守规矩的正经酒吧，也因此被误以为是类似场所，少了很多客人光顾。

“神秘酒吧”的负责人表示，受雇的女郎只在台上唱歌、跳舞，不会通过卖酒抽佣，也称不晓得女郎跟顾客有任何的私下交易。