政府与25教堂首次联办圣诞庆典．看表演了解基督文化 马六甲州政府昨晚首度与25间基督教堂组织联办圣诞节庆典活动，由各教堂联手呈献一系列表演，让首长、各族议员和民众进一步了解基督徒的文化及对社会的贡献。

教堂合唱团演绎圣诞歌曲，传播爱与和平。（图：星洲日报）

（马六甲30日）马六甲州政府昨晚首度与25间基督教堂组织联办圣诞节庆典活动，由各教堂联手呈献一系列表演，让首长、各族议员和民众进一步了解基督徒的文化及对社会的贡献。

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这项庆典在英雄广场二楼草场举行，由30名各族少年组成的乐团（MYSO）为大会呈献三首乐曲，还有儿童及青少年组成的教堂合唱团、扇舞表演、现代舞及聋哑青少年手语表演等，让出席者欣赏教徒欢庆圣诞节的方式及文化。

州政府拨款6弱势组织

首席部长阿德里及夫人达丽拉、行政议员刘志良和诺依占、甲市区国会议员邱培栋、州议员谢守钦、活动筹委会主席杨胜利州议员及理事兼副议长拿督黄和平等，皆盛装出席参与圣诞节庆典，与民众和游客一起欣赏教徒的用心演出。

同时，州政府在此活动上拨款给6个特殊孩童、残障孩童及孤儿慈善组织，包括Hanukkah儿童中心、马六甲特殊教育中心Wings Melaka、马六甲残障儿童中心、武吉峇汝希望儿童之家、马六甲救世军及协助原住民孩童教育的JUS Chapel Tribal Ministry，各获得1000令吉拨款。

首长：反对种族挑衅

首长阿德里致词时表示，在庆祝圣诞节这等大型佳节，且在迎接2019年新的马六甲时代，大家必须将团结视为保证国家和谐及安定的根本，特别是马六甲。

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他说，即便新政府执政后改变了一些政策及结构，但仍应该继续捍卫领袖先辈所斗争的团结，这不仅是政府的责任，也是各界应凝聚的力量，使下一代延续和平及安定的精神。

“为了实现以上目标，我们必须联合起来反对任何种族和宗教挑衅，保持正面的想法，并且在转发任何讯息到社交群组前，先审查及过滤新闻或讯息的真实性。”

他说，国人应该为能生活在这个独特国家感到幸运，因为它拥有多元种族、宗教及信仰，这种和谐的气氛有助于政府制定新政策及落实原有政策，促进及改善国家和州属成长，为人民带来和谐及安逸。

他表示，马六甲具有丰富的文化遗产，各族群及各宗教在这里稳健发展，这是其他地方所没有的，故希望大家维护这项特色，不被时代所淹没。

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杨胜利：感谢支持筹办庆典

较早前，杨胜利则感谢甲州政府赋予他权力和支持，筹办这次的甲州圣诞节庆典，也让人民看到阿德里所领导的开明政府，能够全力支持教会组织举办圣诞节庆祝活动，营造多元种族和宗教的开明气氛。

他说，阿德里经常鼓励地方居民活跃于社区活动，打造团结及和谐的气氛，并在多次致词里提到州政府三大原则，即鼓励团结及和谐、互相了解及扶助弱势群体。

“虽然不负责任人士经常挑起课题来煽动人民情绪，包括通过社交媒体，留下不好的影响，但我有信心希盟联邦政府及各州政府，能够全力做到公平对待每个群体。”

他说，圣诞节除了纪念耶稣的诞生，也是分享爱、欢乐及和平的佳节，鼓励教友与其他族群和宗教组织建立良好关系，促进彼此的了解。

阿德里（左二）颁发1000令吉模拟支票给Hanukkah儿童中心代表汤姆斯（中）；左一是杨胜利；右一起为莱诺神父及黄和平。（图：星洲日报）

孩子通过手语舞蹈，表达心中的想法。（图：星洲日报）

圣诞节庆典中也呈献融合娘惹及中华特色的扇舞。（图：星洲日报）

各族议员出席观赏圣诞节庆典；左起为邱培栋、谢守钦、黄和平、刘志良、诺依占、杨胜利、阿德里及夫人等。（图：星洲日报）

教友组织的少年乐团呈献表演，团员年龄最小为10岁。（图：星洲日报）