网民抨信息模糊·新电信圣诞短片引争议 新加坡新电信制作的圣诞短片一个月内创下超过1000万次点击率的纪录，却也引发争议。

新电信制作的圣诞短片创下超过1000万次点击率，但讲述寂寞富家小女孩，获得街头卖艺“圣诞老人”小狗当礼物的情节，却引发争议，网民有褒有贬。（图：取自Youtube）

（新加坡30日讯）新加坡新电信制作的圣诞短片一个月内创下超过1000万次点击率的纪录，却也引发争议。

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《联合晚报》报道，短片讲述扮成圣诞老人的街头艺人靠街头表演赚了点钱，才有午餐吃，却把自己的小狗送给寂寞富家小女孩。有人赞短片温馨，但有许多网民批评故事结局令人困惑。他们认为潦倒的街头艺人其实更可怜，比小女孩更需要圣诞礼物，最后却落得“一无所有”，连宠物狗也送给人。

这部上载YouTube的短片名为“格蕾丝的白色圣诞”（Grace's White Christmas），约5分钟的短片上个月21日上载后在网上疯传。

格蕾丝充满童真，相信世上有圣诞老人，希望圣诞礼物是一只宠物狗。女佣带着她逛超市，她看见抱着小狗的“圣诞老人”经过，就跟踪他们去到街头表演地点。街头艺人起初对小女孩感到不耐烦，也厌恶她一直喊他“圣诞老人”。后来明白她是一个缺乏父母陪伴的寂寞小女孩后，决定将自己的宠物狗送给她。

影片结尾，天空梦幻般下起雪，牵着小狗的小女孩如愿以偿，过个“白色圣诞”。

有人赞小演员演技佳，情节感人。但不少网民抨击短片信息模糊，街头艺人穷途潦倒，却没获得支援；小女孩为了找小狗抛下女佣，闹失踪，家人最后有没有找到她，也不得而知。

新电信在上周五发出的文告中，解释短片结尾时指出：“影片的结尾是一个梦幻的情景。格蕾丝的愿望成真，而表演艺人也感染到她的童真和欢乐，从中受鼓舞。”